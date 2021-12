Peak sort quatre nouveaux coloris de la Flash 2

En marge de la sortie de la toute nouvelle « Big Triangle », Peak en a profité pour revisiter sa Flash 2 avec quatre nouveaux coloris.

Trois d’entre eux rendent hommage à des personnages fictifs comme le coloris « Hellboy », en rouge, jaune et noir, le « Godzilla vs King Kong », aux ton bleu et violet, ainsi que la version « Koi », du nom d’une carpe présente dans les contes et histoires en Asie, en rouge blanc et bleu clair.

On retrouve enfin un dernier coloris, « Sakura, » en clin d’œil au nom des cerisiers ornementaux japonais, avec des imprimés et motifs floraux sur une tige rose et blanche.

La « Hellboy », la « Koi » et la « Sakura » sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel de Peak à 130 euros. La « Godzilla vs Kong » est à 140.



