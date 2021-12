Deandre Ayton prolonge… avec Puma

« La raison pour laquelle j’ai signé avec Puma dès le début, c’est que je voulais être différent ». Signé en 2018 par l’équipementier allemand, Deandre Ayton a été l’un des premiers joueurs à faire partie de l’opération reconquête de la marque sur le marché de la balle orange et des chaussures de basket.

Trois ans plus tard, Deandre Ayton n’a peut-être pas l’aura d’un Luka Doncic ou d’un Trae Young mais peut se targuer d’avoir disputé une finale NBA et d’avoir été un élément prépondérant de la campagne de playoffs des Suns.

La référence aux Caraïbes

Le pivot a ainsi trouvé un accord avec Puma pour renouveler son contrat, faisant de lui l’un des trois pivots les mieux rémunérés de la ligue en terme de contrat sponsoring.

Le Bahaméen, qui a porté des « RS-X Deandre » et joue cette saison avec des Court Rider personnalisées (les DOMINAYTON), a confié son lien avec Puma du fait que la marque est bien implantée dans l’archipel des Bahamas.

« En grandissant aux Bahamas, la première marque que j’ai portée était Puma. Nous n’avons vu que Puma. Un gars comme Usain Bolt, que j’admirais comme une star des Caraïbes et qui représentait le visage des Caraïbes en matière de sport, c’était son seul sponsor. Puma était partout », a-t-il ajouté.

L’accent mis sur les œuvres caritatives, aux côtés de sa mère

Au-delà de l’aspect purement marketing, financier et la possibilité de bénéficier de nouvelles créations personnalisées, Deandre Ayton a mis l’accent sur sa volonté d’organiser davantage d’actions pour venir en aide aux communautés en difficulté à travers ce nouveau partenariat.

« Nous sommes une famille qui donne. En grandissant, vous ne passiez pas par chez moi sans repartir avec le ventre plein », s’est remémoré le pivot des Suns, qui implique aussi sa mère, Andrea, à ses différents projets de charité, à Phoenix, aux Bahamas, et plus largement aux Caraïbes et aux Antilles. « Elle a fait équipe avec Puma et a partagé ses idées sur la façon dont elle peut donner en retour. Quand je vois ça, ça me rappelle comment nous avons grandi, avec des vêtements à bas prix. Pour nous, être en mesure d’aider des familles et de mettre des sourires sur leurs visages, c’est comme un rêve que je n’aurais jamais pensé pouvoir réaliser ».