C’était Jaylen Nowell après l’heure

Greg Monroe doit vite se remettre à la page. Comme d’autres vétérans, l’intérieur a profité des absences liées au Covid-19 pour retrouver la grande ligue et découvrir de nouveaux coéquipiers aux Wolves. Parmi ceux-là, Jaylen Nowell, principal artisan de la victoire des Wolves face aux Celtics.

« Je ne le connaissais pas », avoue l’ancien intérieur des Pistons ou encore des Bucks. « Il a été incroyable mais c’est la première fois que je le voyais. Le jeu reste le même, les joueurs changent. Ce soir, un jeune homme a profité d’une opportunité. »

Son match de cette nuit devrait lui permettre d’imprimer son nom pour de bon. En l’absence du trio Karl-Anthony Towns – Anthony Edwards – D’Angelo Russell, l’arrière remplaçant n’a pas manqué cette occasion rare de briller.

De l’adresse et un gros poster sur Jabari Parker

Bénéficiant de 35 minutes, son plus gros temps de jeu, Jaylen Nowell a montré ses facilités pour scorer avec un rendu final à 29 points inscrits (10/18 aux tirs), 6 rebonds et 3 passes. On retiendra évidemment son excellent 6/9 à 3-points, sans oublier son très méchant « poster dunk » sur la tête de Jabari Parker. Un geste tout à fait calculé.

« Au moment d’attaquer le cercle, je pensais vraiment finir en ‘lay-up’. Mais à ce moment du match (ndlr : neuf minutes restantes) et le score (ndlr : égalité parfaite), je savais que je devais faire quelque chose de fou et faire vibrer tout le monde. Parce qu’une fois le public derrière nous, je savais qu’on aurait de meilleures chances de remporter ce match. »

Pari réussi pour l’arrière que personne n’attendait à pareille fête même s’il est régulièrement sollicité par Chris Finch depuis la mi-décembre.

Sur ses cinq derniers matches, il a ainsi fait grimper sa moyenne à 15 points (52% dont 57%). « Ma confiance ne faiblit jamais, même lorsque je ne joue pas », affiche le 43e pick de la Draft 2019, qui a connu une dizaine de « DNP » jusqu’ici. « Chaque fois qu’on entre en jeu, on a l’impression d’avoir quelque chose à prouver. C’est un fait. »

Une bonne défense et de bons tirs

Ses minutes, il ne les doit pourtant pas en premier lieu à son jeu d’attaque. Cité par The Athletic plus tôt dans la semaine, dans un long papier consacré à l’influence du père de Jaylen Nowell sur ce dernier, Chris Finch dit ne pas vouloir faire de lui « un spécialiste défensif. Mais sa défense est vraiment bonne, fiable, solide. Il fait ce dont on a besoin. Et vous voyez ce qu’il peut apporter en attaque pour nous. Ce second cinq a vraiment besoin de gars qui peuvent créer quelque chose pour eux-mêmes et leurs coéquipiers. »

Le natif de Seattle, où son père décédé en 2015 était connu sur la scène basket, apprécie le fait de pouvoir bénéficier de ce « feu vert » en attaque. « Je ressens aussi la responsabilité de ne pas prendre de mauvais tirs et de maintenir notre fluidité offensive. »

Il peut compter sur ses coéquipiers pour le lui rappeler et le pousser à rester prêt. « Heureusement que tout le monde fait attention à lui » constate D’Angelo Russell. « Vous pouvez perdre en route un jeune joueur comme lui s’il ne joue pas ou ne trouve pas sa place dans la rotation. C’est donc notre job, en tant que vétérans, de continuer à le surveiller, à lui donner cette attention et à lui faire savoir : ‘Ton heure est venue. Sois prêt’. »

Il n’est pas passé à côté de la sienne la nuit passée.