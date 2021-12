Greg Monroe, déjà le 541e joueur à avoir foulé un parquet NBA cette saison

C’est Shams Charania qui a annoncé le renfort de Greg Monroe aux Wolves. Engagé avec les Go-Go, l’équipe de G-League des Wizards, le pivot est ainsi devenu le 541e joueur engagé en NBA cette saison, un nouveau record !

Dans la foulée, Greg Monroe a en tout cas vécu une journée rocambolesque sur laquelle il est revenu après avoir disputé 25 minutes face à Boston cette nuit, et compilé 11 points, 9 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions, en plus de la victoire finale de son équipe (108-103).

« Je me suis réveillé vers 4h du matin. Le premier vol a été annulé. J’ai donc quitté D.C. vers 7h, j’ai dû faire une correspondance à Chicago, et je suis arrivé ici vers 11h. J’ai fait des tests Covid, j’ai pu me reposer et je suis venu à la salle vers 16h », a-t-il raconté avant de revenir sur sa prestation remarquée avec notamment 6 points et 3 passes décisives dans le dernier acte. « Chris Finch a fait du bon travail, même si je n’ai pas passé beaucoup de temps avec lui. Il m’a mis dans des situations où j’étais à l’aise. J’ai simplement fait ce que je faisais toute la saison avec les Go-Go jusque là, ce qui m’a facilité la tâche ».

Chris Finch ne pouvait qu’être ravi de l’opération, Minnesota ayant en plus décroché sa 10e victoire de la saison à la maison. « Il a tellement d’expérience. Il nous donne un visage différent, avec de la taille et du muscle. Et il a été excellent au rebond », a ainsi noté le technicien des Wolves.

Alors que la crise sanitaire offre de nouvelles opportunités aux vétérans comme lui, le pivot a sagement attendu son tour, jusqu’à ce que Minnesota ne fasse appel à lui.

Paradoxalement, tout est allé si vite que Greg Monroe a à peine pu savourer son retour dans la ligue, lui qui n’y avait plus joué depuis plus de deux saisons, passant notamment par le Bayern Munich et le Khimki Moscou.

« Ça a été un véritable tourbillon d’émotions. J’étais tellement concentré sur le fait d’être prêt quand mon nom allait être appelé que je n’ai pas eu l’occasion de le réaliser, honnêtement. Mais dans cette ligue, vous n’avez pas beaucoup de temps pour digérer quoi que ce soit. Nous avons un autre match demain, et les Knicks jouent bien. Pour l’instant, c’est ce sur quoi je me concentre ».