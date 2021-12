Joel Embiid s’étonne encore de son propre parcours

Incontestable « franchise player » des Sixers, surtout depuis que Ben Simmons a demandé son transfert, Joel Embiid a un peu plus renforcé sa légende dans la ville de l’amour fraternel lors de sa dernière rencontre.

En atteignant la barre des 7 000 points inscrits en seulement 282 matchs, le pivot camerounais a tout simplement rejoint une autre légende locale, un certain Allen Iverson, qui avait mis exactement le même nombre de rencontres pour atteindre ce total. Et dans l’histoire NBA, seuls 18 joueurs ont été plus rapides que les deux Sixers…

« C’est super mais j’aurais évidemment préféré être en meilleure santé », a expliqué le pivot sur Sports Illustrated. « J’aurais probablement accumulé au moins 15 000 points à ce stade. C’est très bien mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif est de progresser chaque jour, de sorte qu’on ait une chance de gagner le titre. »

Troisième choix de la Draft 2004, Joel Embiid a d’abord été le symbole du « Process » à Philly, prenant à bras le corps ce sobriquet alors qu’il manquait ses deux premières campagnes pour cause de blessures à répétition.

« Pour moi, il n’y avait aucun moyen que j’arrive [en NBA] »

Plus encore, le jeune Embiid ne s’attendait pas forcément à connaître un tel succès en NBA, lui qui s’imaginait plutôt faire carrière dans le volleyball.

« Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, mon objectif était d’utiliser cette opportunité pour obtenir une bourse et un diplôme avant de rentrer au pays et de pouvoir utiliser tout ça. Mais c’était flou. Ce que je veux dire, c’est que j’ai commencé à jouer au basket à 16 ans. Je ne pensais pas vraiment pouvoir percer dans ce domaine. »

De l’adolescent chétif et gauche avec la balle orange entre les mains, Joel Embiid a fait un potentiel MVP. Une évolution tout bonnement spectaculaire, qui l’étonne encore aujourd’hui.

« Ce qui m’a le plus aidé, c’est que beaucoup de gens ont cru en moi dès le début. Ça m’a fait travailler encore plus dur pour essayer de progresser. Mais je ne pensais pas aller en NBA à ce moment-là. J’ai toujours pensé que je n’étais pas suffisamment bon, même quand je suis arrivé à la fac. Pour moi, il n’y avait aucun moyen que j’y arrive. Mais le fait que les gens aient cru en moi et que je sois arrivé à l’université, c’était tout ce que je voulais honnêtement. Je n’aurais jamais imaginé [ce qui m’arrive aujourd’hui]. »