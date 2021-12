Jordan Clarkson a gardé son sang-froid face aux provocations d’un fan des Spurs

Titulaire dans son Texas natal, en l’absence de Donovan Mitchell, Jordan Clarkson a été très bon avec 23 points, 8 rebonds et 5 passes. Il a aidé le Jazz à maîtriser les Spurs (110-104) pour une quatrième victoire de rang.

Mais le meilleur sixième homme de la saison passée n’a pas du tout apprécié le comportement de certains « fans ».

Ayant grandi à San Antonio, Jordan Clarkson pensait revenir en terrain conquis, mais sur une action qui l’a vu contester une faute non sifflée, conclue de l’autre côté par un 3-points de Doug McDermott, il a été pris à parti par un fan visiblement éméché, qui a « franchi la ligne rouge » selon le vétéran du Jazz.

« Il continuait à dire des trucs, encore et encore. Pendant tout le match », raconte Jordan Clarkson dans le Salt Lake Tribune. « En général, j’arrive à avoir des discussions amusantes avec les spectateurs qui sont en bord de terrain. Un autre gars faisait la même chose, mais avec lui, il n’y avait pas de mauvaises intentions. Pendant un temps-mort, le premier m’a encore dit quelque chose et il m’a presque défié : ‘Qu’est-ce que tu vas faire ?' »

Jordan Clarkson a bien failli se laisser aller à ses bas instincts mais la raison a fini par prévaloir.

« Je commençais à m’éloigner au début et puis il a encore ajouté autre chose. Là, je me suis retourné et il a répété ce qu’il avait dit. Je me demandais ce qu’il se passait. Juste à côté de lui, il y avait littéralement un gars qui parlait et m’envoyait quelques piques, mais toujours pour rigoler. On se faisait des clins d’œil. Mais cet autre gars était simplement trop malveillants. À un moment donné, j’ai perdu mes repères et j’ai commencé à marcher vers lui. »

« Les fans doivent comprendre qu’on est des êtres humains »

Finalement, Jordan Clarkson a finalement rejoint ses coéquipiers et son banc sans envenimer la situation. Mais c’est là encore un rappel que certains « fans » peuvent parfois dépasser les bornes en oubliant que les joueurs qu’ils admirent n’en restent pas moins des individus doués d’émotions. Comme tout le monde.

« On joue au basket et on prend du bon temps. Les fans doivent comprendre qu’on est des êtres humains. Ce genre de choses ne peut pas se passer. Surtout sur un terrain NBA, où les gars font leur boulot. C’est comme si on allait au McDonald’s et qu’on venait l’insulter parce que les frites ne sont pas bonnes… Il m’a harcelé, harcelé et même défié en me demandant ce que j’allais faire contre ça… Il n’y a pas de place pour ça. On est là pour divertir les gens, pour jouer au basket, pour se battre sur le terrain et faire le spectacle. On ne devrait pas avoir à gérer des fans qui ont trop bu ou qui font n’importe quoi au match, à essayer de déclencher des trucs. »

Finalement escorté hors de l’AT&T Center, ce fan un peu trop virulent n’a pas coûté un centime à Jordan Clarkson qui a évidemment eu raison d’ignorer ses insultes et ses provocations.

« Je vais perdre plus d’argent que lui. Au pire, il va se faire sortir du match. Je ne veux de problème avec personne. Je suis dans la Ligue. Je gagne beaucoup d’argent. Lui ne perdrait grand-chose et je serais celui qui perdrait de l’argent en ratant des matchs. Je pourrais perdre un million avec ça. Un million que je peux mettre dans la poche de ma fille. Elle pourrait s’acheter une Bugatti si elle le voulait. »