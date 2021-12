Jordan Clarkson et Rudy Gobert gèrent les Spurs

Battus par les Spurs sur leur parquet il y a une semaine, les Jazzmen étaient prévenus. Malgré l’absence de Donovan Mitchell, Utah a cette fois su déjouer le piège de San Antonio (privé de Dejounte Murray) en s’appuyant sur un collectif incisif autour de la paire Clarkson/Gobert.

Les troupes de Quin Snyder ont pris les devants en fin de premier quart-temps lorsque Rudy Gobert a enchaîné un dunk puis une passe décisive pour le 3-points de Joe Ingles, imité dans la foulée par Mike Conley (25-32).

C’est ensuite sur un 11-0 marqué par les dunks de la paire O’Neale/Whiteside et le 3-points de Bojan Bogdanovic que le Jazz a marqué le coup (35-50). Les deux paniers de Derrick White (21 points) dans les trente dernières secondes avant la pause ont à peine maintenu le suspense (43-53).

Car Utah était déterminé à se venger. Les 3-points de Joe Ingles, le 2+1 de Bojan Bogdanovic et les passages remarqués de Rudy Gobert et Jordan Clarkson ont contribué à maintenir l’écart dans le troisième quart-temps (70-82).

L’avance a grimpé jusqu’à +18 suite à un 3-points suivi de deux lancers de Rudy Gay (72-90). Jordan Clarkson a enfin scoré 10 de ses 23 points, dont les deux lancers de la victoire dans le dernier quart-temps pour assurer le coup. Seule l’altercation entre l’international philippin et un fan aura entaché la prestation presque parfaite du Jazz cette nuit.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Spurs cuits à l’étouffée. Alors qu’ils avaient réussi à scorer au moins 110 points lors des dix matchs précédents, les Spurs ont cette fois été réduits à la portion congrue, se retrouvant limités à 85 points jusqu’aux cinq dernières minutes du match. Appliqués en défense, le Jazz a également trouvé les solutions en attaque malgré l’absence son leader offensif. « On a pu scorer en transition grâce à notre défense », a rappelé Rudy Gobert.

– Les « Twin Towers » encore à l’œuvre. Ça devient une constante, avec Rudy Gobert en tête de gondole et un Hassan Whiteside qui sévit dans l’efficacité malgré un plus petit temps de jeu. À l’arrivée, le Français a encore fait son match (16 points à 5/7, 13 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres) et a été parfaitement secondé par son alter ego (13 points, 8 rebonds en 19 minutes), permettant à Utah de dominer au rebond et d’imposer sa patte en défense.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Clarkson. Le sixième homme du Jazz a le poignet sûr et les nerfs solides. Originaire de San Antonio, ce dernier a pourtant été déstabilisé par un fan des Spurs. Alors qu’il venait de régler le sort du match à quatre minutes de la fan, Jordan Clarkson a été confronté à un fan plutôt virulent. Le joueur a été calmé par ses coéquipiers avant que les esprits ne s’échauffent trop et le fan a été expulsé de la salle.

Avant cela, Jordan Clarkson avait porté le coup fatal à San Antonio dans le dernier acte. Auteur de 23 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, c’est encore lui qui a scoré les deux lancers de la victoire lorsque les locaux sont revenus à -6 en toute fin de partie.

✅ La paire Ingles-Bogdanovic. Avec Jordan Clarkson, on attendait forcément que les deux extérieurs élèvent leur niveau de jeu en l’absence de Donovan Mitchell. Ça a été le cas, avec 19 points pour le Croate et 17 pour Joe Ingles. L’Australien s’est ainsi montré adroit de loin, notamment avec ses deux missiles au retour des vestiaires qui ont eu le mérite de calmer les Spurs.

LA SUITE

San Antonio (14-19) : les Spurs vont enchaîner à domicile avec la réception de Miami ce mercredi.

Utah (24-9) : le Jazz a rendez-vous à Portland ce mercredi.