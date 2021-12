Joueurs de la semaine : la première de Shai Gilgeous-Alexander, le retour en grâce de Kemba Walker

La dixième semaine de la saison a réservé deux belles surprises pour les titres de meilleurs joueurs de la semaine. Mis au ban par Tom Thibodeau il y a moins d’un mois, Kemba Walker a profité du contexte sanitaire pour retrouver le terrain et montrer qu’il y avait bel et bien sa place.

Ce titre de meilleur joueur de la semaine à l’Est représente une belle revanche pour l’ancien « franchise player » de Charlotte avec 25 points, 9 rebonds et 8.3 passes décisives en moyenne sur trois matchs (deux victoires).

C’est la huitième fois que Kemba Walker remporter le titre de « Player of the week » dans sa carrière, une distinction qu’il n’avait plus reçue depuis 2019.

À l’Ouest, Shai Gilgeous-Alexander est quant à lui un tout nouveau lauréat. Sa nomination est également une surprise mais s’avère finalement autant justifiée que pour Kemba Walker.

Car non seulement l’arrière a été prépondérant dans les trois succès en quatre matchs d’OKC cette semaine, mais SGA répond aussi présent au niveau statistique, avec 27.5 points, 6.3 rebonds et 7 passes décisives en moyenne.