Furkan Korkmaz espère avoir enfin lancé sa saison

À quoi reconnaît-on un shooteur en confiance ? Lorsqu’il est capable d’envoyer un second missile juste après en avoir manqué un premier. C’est ce que Furkan Korkmaz a fait cette nuit sur le parquet des Wizards.

Après avoir envoyé un premier tir primé, en sortie d’écran, beaucoup trop court, l’ailier des Sixers a récupéré son rebond long et re-dégainé instantanément : bingo ! Quelques possessions plus tard, dans le même second quart-temps, le Turc a réussi un « circus shoot » devant un shooteur au même profil que lui, Davis Bertans.

Les deux hommes ont en commun de connaître des difficultés au tir cette saison. Après un mois d’octobre à 10 points de moyenne et 42% de réussite, l’ailier des Sixers a vu son rendement chuter à 6 points en décembre, à 40%.

Sur l’ensemble de la saison, il affiche un piètre 30% d’adresse derrière l’arc, alors qu’il venait de compiler deux saisons à 40% et 37.5%. L’ailier, qui avait manqué trois matches en raison du protocole Covid, s’est davantage libéré cette nuit avec ses 14 points à 5/9 aux tirs (mais 2/6 de loin) et 4 rebonds.

YEAAAHHHH FURK — Andre Drummond (@AndreDrummond) December 27, 2021

« Je suis extrêmement content », livre Tobias Harris. « Les gars veulent bien jouer, réussir, montrer le fruit de leur travail et c’est un garçon qui travaille extrêmement dur. Il a évidemment été absent pendant un certain temps aussi, donc le fait qu’il trouve son rythme et voit quelques tirs rentrer, était important pour nous et pour lui. »

« Enfin ! », peut souffler l’intéressé, qui n’avait plus rentré deux tirs primés dans un même match depuis un mois. « Ça a été un peu long. C’est ma première fois en carrière que je connais une période aussi longue et que j’ai du mal, mais là, ça fait du bien. J’ai l’impression d’avoir apporté mon soutien à l’équipe. » »

Auteur de 36 points dans la victoire, Joel Embiid rapporte avoir échangé avec son shooteur pour lui rappeler d’être agressif, parce qu’il est une pièce importante dans le dispositif des Sixers. « On a besoin de tout le monde, comme on l’a vu ce soir, alors espérons que ça continue », affiche le pivot.

Furkan Korkmaz n’a en tout cas pas manqué son rendez-vous avec les Wizards. Au lendemain de Noël, il avait « senti » qu’il sortirait une belle performance.

« Ce n’est pas quelque chose qui vient dès le réveil. Je l’ai juste senti avant le match. On veut bien jouer à chaque fois mais sur certains matches, on se dit que c’est aujourd’hui », termine le joueur de 24 ans.