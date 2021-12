Coby White prêt à ressortir de l’ombre

« C’est un joueur qui avait souvent le ballon en main. Ensuite il a dû se remettre de sa blessure à l’épaule, puis l’équipe a complètement changé, puis il a été soumis au protocole Covid… Il essaie juste de trouver sa voie, en jouant un peu moins, et un peu plus sans ballon. C’est aussi une opportunité pour apprendre, et tirer profit des situations qui se présentent ».

Le coach des Bulls, Billy Donovan, a parfaitement résumé la difficulté de la situation dans laquelle s’est retrouvé Coby White depuis le début de saison. De retour dans une équipe chamboulée, le meneur a eu du mal à se fondre dans une nouvelle hiérarchie, son retour de blessure et son passage par la case Covid n’ayant pas aidé.

Résultat des courses : Coby White affiche ses pires stats en carrière en 12 petits matchs disputés en 2021/22, et souffre de ne plus autant voir le ballon qu’avant.

« Bien sûr. J’ai eu le ballon dans les mains depuis que j’ai 12 ans », a-t-il lancé, avant de reconsidérer cette nouvelle opportunité. « Pour moi, il s’agit simplement de sortir du banc et d’essayer de trouver un moyen d’avoir un impact sur le match, que ce soit en défense, en jouant dur, en étant vocal, sur le terrain ou depuis le banc. Faire tout ce qui peut aider mon équipe. Bien sûr, je veux avoir le ballon dans les mains, parce que, comme je l’ai dit, je le fais depuis que j’ai 12 ans. Cette saison, c’est en quelque sorte la première fois que je n’ai pas le ballon. Il faut donc s’adapter, surtout avec tout ce qui s’est passé cette année. Mais j’aime toujours les défis. Ça fait de vous une meilleure personne et un meilleur joueur. Je sais que ça va m’aider sur le long terme ».

Essayer de rester le même joueur

Pour essayer de gagner du temps de jeu alors qu’il plafonne actuellement sous les 20 minutes par match en moyenne, le meneur/arrière veut se montrer intraitable en défense.

« J’ai l’impression d’avoir progressé sur ma défense par rapport à mes deux premières années. Je sais que dans cette équipe, pour que je puisse jouer, je vais devoir améliorer ma défense. C’est donc un domaine qui me tient plus à cœur maintenant. Je veux juste entrer et me battre pour mes coéquipiers », a-t-il ajouté. « Chaque année, je veux progresser dans un domaine et je pense que cette année ma défense s’est vraiment améliorée.

Après ses 24 points face aux Rockets, Derrick White n’a signé que 8 points à 3/10 aux tirs cette nuit face aux Pacers. Outre la régularité, son coach lui répète que la clé de sa réussite sera liée à sa capacité de jouer son jeu.

« Offensivement, tout va se mettre en place. Je dois juste retrouver du rythme, jouer des matchs. Plus je jouerai, plus ce sera facile », a-t-il poursuivi. « Le coach a toujours dit qu’il voulait que reste simplement qui je suis. Il me pousse toujours, même contre Houston, lorsque j’ai laissé passer quelques drives vers la fin. Il m’a poussé à rester agressif, à faire les bons choix jusqu’au bout. Il n’a jamais essayé de me changer, de me dire : ‘Tu vas prendre des catch-and-shoots en sortie d’écran’ ou quelque chose comme ça. Il m’a toujours dit de jouer mon jeu, aller dans la peinture, prendre mes tirs… Il n’a jamais essayé de me limiter et je lui suis reconnaissant pour ça ».