Protocole sanitaire : la NBA entre dans une nouvelle phase

Les matches de Noël passés, la NBA a envoyé aux trente franchises un nouveau règlement sanitaire, dont la mise en place est prévue du 26 décembre au 8 janvier 2022.

Validé par le syndicat des joueurs, ce protocole marque le grand retour du masque. Les joueurs, les coaches et les membres du staff devront le porter dans le vestiaire, dans les salles de muscu’ et lors des déplacements.

Autre changement : les tests anti-Covid redeviennent quotidiens. Jusqu’à présent, c’était plutôt léger comme protocole, et sans réel contrôle, et des joueurs s’étaient plaints de disparités entre les franchises. Ce qui explique justement que des équipes soient très touchées, alors que d’autres n’ont toujours pas le moindre cas positif.

Toutefois, si un joueur a reçu sa dose supplémentaire de vaccin depuis deux semaines et plus, il est exempté des tests les jours de match et pendant les vacances de fin d’année.