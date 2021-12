Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort, complices sur le terrain comme en dehors

Les départs successifs de James Harden, Kevin Durant et Russell Westbrook à Oklahoma City ont laissé place à un projet basé sur le développement des jeunes. Une période forcément compliquée, toutefois embellie par une saison faste avec Chris Paul, mais qui a permis de révéler de vrais talents.

Nul doute que Luguentz Dort et Shai Gilgeous-Alexander font partie des plus grandes réussites du Thunder ces dernières années. Les deux joueurs canadiens ont appris à véritablement se connaître lorsque Luguentz Dort a intégré l’effectif, d’abord via un « two-way contract » concrétisé ensuite par un contrat garanti.

Des liens renforcés par le confinement

Shai Gilgeous-Alexander étant d’Hamilton, au sud-ouest de Toronto et Lu Dort de Montréal, les deux joueurs n’ont eu que rarement l’occasion de s’affronter dans leur jeunesse. Leur première opposition en finale d’un tournoi AAU a toutefois marqué SGA, alors âgé de 15 ans, l’équipe de Lu Dort l’ayant emporté en s’appuyant sur son physique.

« Lu avait la même tête qu’aujourd’hui quand il avait 14 ans ! », s’est-il remémoré. « Et il y en avait deux qui ressemblaient exactement à Lu. On s’est dit : ‘Ce n’est pas possible que ces gamins aient 14 ans’. Je ne savais pas qui était Lu avant ce match. Mais c’est clair qu’après, je le savais ».

Quelques années plus tard, alors que Shai Gilgeous-Alexander fait des débuts remarqués en NBA, Luguentz Dort connaît un chemin un peu plus difficile mais saisit sa chance en 2019/20 en signant un contrat de 5.4 millions de dollars sur quatre ans deux semaines avant d’intégrer la « bulle » d’Orlando. À cette époque, l’arrière vivait… chez Shai Gilgeous-Alexander !

Son « two-way contract » lui avait jusque-là permis d’engranger 80 000 dollars, une somme utilisée pour acheter une maison à sa famille à Montréal. En attendant de gagner plus d’argent et dans l’idée d’acheter une maison dans la même rue que son coéquipier, il a donc joué les locataires dans la demeure de « SGA ». Coupés du monde en période de confinement, les deux joueurs ont ainsi noué des liens forts en partageant tout au quotidien.

« On faisait tout ensemble », s’est rappelé l’ancien meneur des Clippers. « C’était une année Covid, je ne pouvais pas voir ma famille dehors autant que je le voulais à cause des frontières fermées notamment, alors j’avais presque besoin que quelqu’un soit là pour que je ne sois pas tout seul dans une grande maison. C’était comme être entre frères à la maison, sans vos parents. C’était fun ».

Sur un terrain, leur entente est devenue aussi évidente que leur complémentarité

Avec le soutien de son compatriote, Luguentz Dort a poursuivi son ascension linéaire et fait désormais partie des cadres du Thunder. Avec le recul, il ne peut d’ailleurs qu’être reconnaissant envers Shai Gilgeous-Alexander, leur amitié ayant également permis aux deux hommes d’être plus proches et plus performants sur le terrain.

« Il a pris soin de moi en quelque sorte en faisant ça. Nous avons pratiquement grandi ensemble à OKC », a pour sa part souligné Luguentz Dort. De son côté, Shai Gilgeous-Alexander a peut-être consenti cet effort parce qu’il connaissait la force de caractère et la détermination de son rookie.

« Si vous regardez son évolution d’un point de vue extérieur, ça peut paraître fou. Un gars non-drafté, qui pose son empreinte dans une équipe NBA. Mais si vous le voyez au quotidien, si vous voyez la mentalité de Lu, sa façon de travailler, son approche, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne trouve sa place », a rappelé SGA .

Sur le terrain, leur entente est aussi évidente que leur complémentarité, entre Luguentz le dur au mal et l’insaisissable Shai. Et les deux joueurs sont aujourd’hui les deux meilleurs scoreurs de l’équipe, respectivement à plus de 17 et 21 points en moyenne par match.

« Shai est assez léger et un peu gaffeur en dehors du terrain. Lu est très stoïque, assez sérieux », a observé Mark Daigneault avant de comparer ses deux protégés sur un terrain. « Je pense que Lu a des muscles, qu’il est dur et physique et qu’il n’a jamais peur de mourir au combat. Et Shai joue avec beaucoup de joie. Il y a comme une légèreté dans sa façon de jouer ».

Après l’espoir, Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort représentent désormais l’avenir

Pour le coach du Thunder, cette amitié est un atout inestimable qui rejaillit sur l’ensemble de son effectif.

« Il y a des exemples de grandes équipes dans lesquelles l’une des raisons de leur succès s’explique par la relations des joueurs en dehors du terrain, ce qui finit par avoir un impact en match. Je trouve que c’est le cas en particulier avec ces gars-là ».

Après l’espoir, Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort représentent désormais l’avenir de la franchise. Un tandem qui a tout pour durer en Oklahoma, les deux joueurs habitant désormais à deux pas l’un de l’autre. « On est voisins maintenant, on vit à 30 secondes l’un de l’autre », a conclu Luguentz Dort.