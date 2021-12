Patty Mills, le Monsieur Propre des Nets

Habituellement utilisé comme étincelle offensive en sortie de banc, Patty Mills était à nouveau titulaire pour affronter les Lakers la nuit dernière. Des Nets victorieux malgré un dernier quart-temps incertain, qui ont pu compter sur l’Australien et James Harden, qui ont combiné 70 points à 21/42 aux tirs.

L’ancien des Blazers et des Spurs s’est même permis de s’octroyer un nouveau record à 3-points pour un match de Noël, en plus d’égaler un record personnel avec 34 points (8 tirs extérieurs réussis).

« Il fait juste être capable d’encaisser les coups, de garder son sang-froid et de s’appuyer sur son plan de jeu » réagit l’ancien joker des Spurs à propos du sursaut d’orgueil des Lakers. « On a fait du remarquable boulot en étant capable de prendre ces coups, tout en continuant de faire ce qu’on voulait. Mais c’est clairement un immense effort collectif de chacun, et tout joueur entrée sur les terrains a rempli son rôle. »

Auteur de sa meilleure saison en carrière (14 points à 44% à 3-points) à 33 ans, le natif de Canberra s’impose comme une des meilleures signatures de la dernière intersaison, offrant des performances efficaces à chaque sortie.

« C’est vrai que c’est peut-être ma meilleure saison en NBA » reconnaît d’ailleurs l’Australien lorsqu’on lui pose la question. « D’un point de vue production, c’est en jouant pour mon pays que je joue le mieux, mais pour répondre à votre question, c’est possible. Oui, c’est possible, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, je pense. Mais comme je l’ai dit, j’ai beaucoup de plaisir à jouer avec cette équipe et avec ces joueurs, et cela entre certainement en ligne de compte, donc oui. C’est possible. »

De quoi tenir la baraque à la mène, le temps que Kyrie Irving fasse son retour à mi-temps.