Le MVP de la nuit | Retour gagnant sous le sapin pour le « Greek Freak »

On l’avait quitté le 13 décembre dernier, bien tenu par les Celtics dans une défaite au TD Garden. Après dix jours à l’isolement à cause du protocole Covid-19, Giannis Antetokounmpo était de retour… face aux Celtics, mais il a cette fois réussi à faire tomber Jayson Tatum et sa bande, qui ont pourtant mené tout le match !

« Il a tout donné. On pouvait voir la fatigue », expliquait Wes Matthews. « C’est un robot, une machine. Il se dit à lui-même qu’il ne ressent aucune douleur. Il continue à aller de l’avant, il continue à attaquer, il continue à mettre la pression sur tout le monde. Et ce qu’il y a de mieux chez lui, c’est qu’il n’est pas satisfait de tout ça. »

Boston avait en effet fait un bon travail en première mi-temps pour limiter l’accès au cercle au « Greek Freak » mais, inlassablement, le MVP des dernières Finals a pilonné la peinture celte, et les fissures sont apparues.

Avec 12 points dans le dernier quart-temps, Giannis Antetokounmpo a échafaudé le braquage à domicile de son équipe, alors que les Celtics se figeaient de leur côté. Et que dire de cette ultime action où le Grec se retrouve seul face à Jayson Tatum et Robert Williams sous le cercle, forçant le premier à faire une passe et contrant le second…

« Il a cette incroyable faculté de faire plusieurs efforts défensifs, avec son envergure », appréciait ainsi son coach, Mike Budenholzer. « Il peut couvrir tellement de terrain et avoir tellement d’impact. »

Même s’il a ressenti quelques symptômes légers durant son isolement, le leader de Milwaukee explique que cette mise au repos forcé a peut-être été un mal pour un bien, au moins sur le plan individuel.

« Je ne vais pas mentir : j’ai apprécié », concluait-il ainsi. « Égoïstement, je pense que j’avais besoin de cette pause. Mais au bout du compte, quand vous allumez la télévision et que vous voyez vos coéquipiers… Ces gars qui se battent pour essayer de gagner un match, vous vous dites : ‘Mec, tu veux être sur le terrain avec eux’. »

Il faut dire que ça fait une sacrée différence pour les Bucks, comme l’illustre sa ligne de stats pour ce retour sous le sapin de Noël : 36 points à 13/23 au tir, 12 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres !