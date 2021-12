La NBA régale avec une compilation des plus beaux dunks de Noël, et on retrouve évidemment le tandem LeBron-Wade lors de leur show au Staples Center dans les maillots à manches. C’était un vrai All-Star Game !

A revoir aussi le gros dunk du Shaq face aux Spurs, le poster de Michael Jordan ou encore le dunk arrière de Kobe.