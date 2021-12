Christmas Day | LeBron James, le Monsieur Noël de la NBA

Le soir de Noël, à cinq jours de son 37e anniversaire, LeBron James va pouvoir s’offrir trois jolis cadeaux, tout seul comme un grand (ou presque).

En effet, en cas de succès des Lakers face aux Nets, avec un match à minimum 13 points marqués du « King », celui-ci fera ainsi d’une pierre trois coups ! S’imposant comme le nouveau recordman de points et de victoires lors du « Christmas Day », en plus de devenir le co-recordman de participations à une rencontre du 25 décembre.

Pour l’heure, c’est toujours Kobe Bryant qui détient le record du plus grand nombre de points inscrits à Noël, avec ses 395 points marqués en 16 matchs (24.7 de moyenne). Contre 383 en 15 matchs pour LeBron James (25.5 de moyenne). Un LeBron James qui pourrait également en profiter pour égaler ce même « Black Mamba », dont il est le dauphin au total de rencontres disputées un 25 décembre.

En revanche, pour ce qui est des victoires accumulées lors du « Christmas Day », le quadruple champion NBA, MVP et MVP des Finals va avoir l’opportunité de dépasser non pas Kobe Bryant mais son « frère » Dwyane Wade. Comme lui, « Flash » s’est imposé à 10 reprises (en 13 matchs) à Noël. Et le 11e succès de « LBJ » serait le bienvenu pour cette équipe des Lakers dans le flou, qui reste sur quatre défaites de rang…

Retrouvailles encore repoussées avec Kevin Durant…

Enfin, notons que si Kevin Durant était sorti à temps de son protocole sanitaire, pour prendre part à ce « Christmas Day » 2021, ça aurait été le premier affrontement en trois ans entre LeBron James et l’ailier des Nets ! Pour l’heure, le dernier remonte encore à ce fameux match de Noël de décembre 2018, entre les Lakers et les Warriors.

Une rencontre au cours de laquelle l’ailier des « Purple & Gold » s’était d’ailleurs blessé aux adducteurs (voyant ensuite sa première saison à Los Angeles gâchée par cette blessure), quelques mois seulement avant que « KD » ne se rompe le tendon d’Achille, lors des Finals 2019. Puis qu’il ne revienne, comme si de rien n’était, à son meilleur niveau.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu le moindre doute, de quiconque, quant au fait qu’il reviendrait au top de sa forme », confiait justement LeBron James, à l’approche de son duel avec Brooklyn, qui se fera malheureusement sans Kevin Durant. « Moi, je savais qu’il allait revenir à son meilleur niveau. Il n’est pas très lourd, il est mince, longiligne et affûté, donc cette partie de son corps n’a pas à supporter trop de poids. D’autant qu’il n’a pas l’air d’être quelqu’un qui ne prend pas soin de son corps. Voilà le genre de personne, de joueur qu’il est. Et c’est pour ça que je n’ai jamais douté de son retour en force. »