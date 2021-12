Détresse collective dans les gradins du Wells Fargo Center. Joel Embiid vient de manquer au buzzer un tir, pourtant bien ouvert, qui aurait envoyé Sixers et Hawks en prolongation. Au lieu de cela, Atlanta a fait sensation en s’imposant en Pennsylvanie.

Les visiteurs étaient en effet privés de leur meilleur marqueur, Trae Young, de leur meilleur rebondeur, Clint Capela, ainsi que d’une flopée de joueurs de devoir (Danilo Gallinari, Kevin Huerter, Lou Williams, Timothe Luwawu-Cabarrot…), tous placés à l’isolement en raison du protocole Covid.

Ces absences n’ont pas empêché Atlanta d’aborder cette rencontre sans complexe. La preuve, ils ont compté jusqu’à 19 points d’avance dès le premier quart-temps.

L’écart final est minime mais seule la victoire compte face à une équipe de Philadelphie qui disposait notamment de ses quatre meilleurs marqueurs (Joel Embiid, Tobias Harris, Tyrese Maxey et Seth Curry).

D’autres matches de ce genre à venir

« C’est la nature du jeu, de la vie », juge le troisième cité. « On devient suffisant en voyant que d’autres gars ne jouent pas. Mais on n’a pas le droit. On doit aborder chaque match de la même manière. Il y aura beaucoup plus de matchs comme celui-ci à cause du Covid, donc peu importe les absences d’un côté comme de l’autre, ces matchs comptent sur le bilan. On doit y aller et se battre pour revenir avec des victoires. »

Son coach, Doc Rivers, rappelle que les Sixers ont également dû faire sans quelques éléments importants (Andre Drummond, Shake Milton, Danny Green et Georges Niang). « Mais franchement on doit gagner ce soir », estime le technicien. « On ne l’a pas fait car on a abordé le match de manière très décontractée et on a joué ainsi. Ils ont fait ce qu’ils voulaient offensivement, ils ont été l’agresseur défensivement. C’est décevant. »

C’est d’autant plus décevant que son équipe ne dispose par d’une énorme marge de manœuvre au niveau des résultats. Avec cette défaite, les 76ers présentent un bilan tout juste à l’équilibre (16 victoires – 16 défaites). À la 7e place de leur conférence, ils viennent de perdre cinq de leurs sept dernières sorties.

Tobias Harris estime aussi que ses coéquipiers et lui ont été « désinvoltes » pour démarrer la rencontre notamment. « On était menés de quatre points à deux minutes de la fin, on aurait dû être capables de conclure le match. Même avec un mauvais départ, on doit être meilleurs des deux côtés du terrain en termes d’exécution, surtout défensivement. Il faut les féliciter, ils ont rentré des tirs difficiles », salue toutefois l’ailier, en pensant sans doute au festival de Bogdan Bogdanovic pour finir.