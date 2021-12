LaMelo Ball revient sur l’influence de son père LaVar

Avec l’arrivée de Lonzo Ball en NBA, LaVar Ball avait aussi fait une entrée fracassante dans l’univers de la ligue. Le père Ball a ainsi multiplié les provocations, même s’il s’est largement calmé depuis.

LaVar Ball reste un mentor pour ses fils, après avoir exercé une énorme influence sur eux depuis leur naissance, un constat qui s’est confirmé avec deux exemples révélés par LaMelo Ball lors d’un entretien avec Shams Charania.

Les voyages forment la jeunesse

Le premier concerne le choix de LaVar Ball d’avoir sorti LaMelo du cursus de formation traditionnel américain dès le lycée. Le meneur a ainsi découvert la Lituanie au BC Prienai puis l’Australie aux Illawarra Hawks avant d’atterrir à Charlotte en 3e position de la Draft 2020.

« J’ai le sentiment que c’était le meilleur chemin pour moi », a déclaré le rookie de la saison 2020-2021. « J’ai tracé ma propre route et ça a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. J’ai pu voyager un peu à travers le monde, voir tous ces gens et en profiter. Même si je suis passé par plusieurs villes, je n’avais pas le sentiment de voyager à proprement parler ».

LaMelo Ball se souvient par exemple des déplacements formateurs lors de ces années, et ne manque pas de s’en rappeler alors qu’il fréquente désormais des hôtels bien plus luxueux lors des déplacements des Hornets.

« Les voyages en NBA sont en revanche bien plus confortables. À l’étranger, tu fais des six heures, jusqu’à 20 heures de bus, c’est complètement fou. Ça m’arrive d’y repenser quand je suis dans de beaux hôtels », a-t-il ajouté. « Notamment à la Lituanie, même si c’était pas trop mal. Il faisait quand même froid ! Mais les hôtels n’avaient pas le même standing. Je me rappelle avoir eu les jambes et les bras qui dépassaient des lits, ce genre de trucs ».

Ça filait droit à table chez les Ball

Un autre détail est venu mettre en lumière l’influence de LaVar Ball sur LaMelo, au sujet de son côté ambidextre. Le joueur des Hornets a révélé que c’est également son père qui est à l’origine de cette particularité.

« Avec mon frère LiAngelo, on est tous les deux nés en étant gauchers. Notre père nous a fait changer ça, lorsqu’on mangeait à table par exemple. Vu que mon père et Lonzo étaient droitiers, on cognait nos coudes, donc il nous a tous fait manger de la main droite. Ce n’est que lorsque j’ai quitté la maison que j’ai pu recommencer à manger avec la main gauche et à faire des choses avec. Mais clairement, ça m’a aidé pour le basket », a-t-il noté. « Au collège, je me suis rendu compte que la plupart des joueurs n’avaient pas les mêmes aptitudes pour driver main gauche et main droite. Alors que pour moi, c’était la même chose ».