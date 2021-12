Deux nouveaux coloris pour la Kyrie 8

La Kyrie 8 poursuit son petit bonhomme de chemin avec deux nouveaux coloris cette fois axés sur deux places fortes du basket aux États-Unis, la Floride et la Californie.

Le premier coloris « South Beach » est plutôt discret, sur une tige principalement noire et blanche. Mais les contrastes version « Vice City » en bleu clair et rose, également appréciés du Heat, font leur effet sur la languette, les logos de Kyrie Irving sur le talon, et la semelle intermédiaire.

Le coloris « Purple-and-Gold » est plus explicite avec différentes teintes de violet et une jolie virgule dorée en relief. A noter que les deux modèles sont dotés de motifs circulaires sur la languette de la chaussure gauche, par rapport à l’autre nom de la Kyrie 8, « Infinity ».

Attendues courant 2022, les Kyrie 8 « South Beach » et « Purple-and-Gold » devraient avoisiner les 130 dollars.

(Via SneakerNews)

