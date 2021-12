Joe Johnson a vécu un moment surréaliste

C’est une anecdote improbable : Joe Johnson est le dernier joueur NBA en activité à avoir joué contre Michael Jordan. A 40 ans, et après trois ans loin des terrains NBA, « Iso Joe » a effectué son grand retour cette nuit, et il a profité du « garbage time » face aux Cavaliers pour planter les derniers points des Celtics. A la Joe Johnson avec un dribble très lent, la recherche des écrans, et finalement un tir à mi-distance près de la ligne des lancers-francs.

Vingt ans plus tard…

« On sait qui il est… Tout le monde dans le vestiaire l’appelle « Joe, le panier ambulant ». Il a toujours été comme ça, et ça ne changera pas » a réagi Ime Udoka.

Ovationné à son entrée en jeu, puis après son panier, Johnson a donc repris sa carrière là elle avait débuté il y a 20 ans. Sa dernière apparition sous le maillot de Boston datait de 19 ans et 308 jours, et selon les statisticiens NBA, c’est le plus grand écart de l’histoire… A l’époque, il n’avait joué que deux minutes, et inscrit un panier. Comme ce soir !

« C’est incroyable de revenir ici 20 ans plus tard. C’est toujours surréaliste pour moi » a confié Johnson, touché par l’accueil du TD Garden. « C’est plutôt surréaliste de les entendre changer mon nom, d’entrer en jeu, et de gagner. C’est plaisant d’avoir contribué à la victoire. A mon âge, on profite de chaque moment, et on le vit à fond. C’est ça : je vis chaque moment, et c’est du bonheur. »

« J’ai eu de la chance, c’est rentré ! »

Il y a encore 24 heures, il était chez lui, à faire des un-contre-un avec son fils de 14 ans. Le téléphone sonne, et là, il faut grimper dans le premier avion.

« La question ne posait même pas… Je suis quelqu’un qui a toujours pris soin de son corps. Je suis en très grande forme, et j’avais le sentiment d’être prêt à relever ce défi. Quand mon agent m’a demandé ce que j’en pensais, on a foncé. Je suis prêt à prendre tout ce qui se présente. »

Pour Johnson, la NBA n’a pas réellement changé, et un joueur comme lui, même lent, peut encore apporter en attaque.

« C’est un championnat de pick-and-roll. Une fois que vous maîtrisez le pick-and-roll, et que vous accédez à vos spots, surtout ceux que vous affectionnez, c’est difficile à arrêter. Surtout quand vous êtes capables d’en faire quelque chose. Je n’avais jamais perdu ça de vue. Je regardais des matches, et je voyais comment ils jouent le pick-and-roll. Si je me retrouve dans cette position, il faudra faire avec, et ce sera un floater ou un shoot à mi-distance. J’ai eu de la chance, c’est rentré ! »