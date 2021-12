Les Mavericks relancent Brandon Knight

Brièvement aperçu chez les Knicks, en octobre dernier, avant d’être coupé puis d’être envoyé en G-League (21.3 points, 4.6 rebonds, 5.5 passes et 1.6 interception de moyenne, en 11 matchs avec les Sioux Falls Skyforce), Brandon Knight dispose cette fois-ci d’une vraie chance de se relancer en NBA.

ESPN rapporte ainsi que le 8e choix de la Draft 2011 va signer un contrat de dix jours avec les Mavericks. Des Mavs handicapés par les contaminations au Covid-19 de Tim Hardaway Jr, Reggie Bullock, Maxi Kleber et Josh Green, alors que Luka Doncic et Kristaps Porzingis sont diminués physiquement et en « day-to-day ».

Passé par Detroit, Milwaukee, Phoenix, Houston et Cleveland depuis 2011, le « combo-guard » de 30 ans avait disparu de la circulation depuis mars 2020. À l’époque, il tentait de reprendre le fil de sa carrière avec les Pistons (11.6 points, 2.3 rebonds et 4.2 passes de moyenne, en une dizaine de rencontres), avant que le Covid-19 (déjà) ne le freine dans son élan.

Désormais, au sein de cette équipe de Dallas qui ne compte plus que Jalen Brunson, Trey Burke, Frank Ntilikina, Sterling Brown, Theo Pinson et JaQuori McLaughlin sur ses postes extérieurs, Brandon Knight tentera principalement d’apporter sur le plan offensif (14.1 points de moyenne, à 35% à 3-points, depuis sa Draft). Et, ce, sous les ordres de Jason Kidd, qu’il avait déjà côtoyé quelques mois chez les Bucks, en 2014/15.