Covid-19 : un troisième match des Nets reporté

Pour la huitième fois en moins de deux semaines, la NBA a décidé de reporter l’un de ses matchs à une date ultérieure. Et c’est la troisième fois que cela concerne une rencontre des Nets, décimés par le Covid-19.

Par conséquent, après que ses affrontements à domicile avec Denver (dimanche soir) puis Washington (mardi soir) aient déjà été décalés à une autre date, Brooklyn ne jouera pas non plus ce jeudi soir, en déplacement à Portland, comme annoncé par la NBA.

Et la raison de ce nouveau report est simple : les Nets ne seront toujours pas en mesure d’aligner les huit joueurs valides requis pour qu’un match puisse bel et bien avoir lieu.

On rappelle que Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, Bruce Brown, DeAndre’ Bembry, James Johnson, Jevon Carter et Day’Ron Sharpe sont actuellement coincés dans le protocole sanitaire de la ligue, tandis que Joe Harris reste blessé et que Blake Griffin et Nic Claxton sont touchés physiquement (donc en « game-time decision »).

Mais au-delà de ce simple affrontement face aux Blazers, ce troisième report impliquant Brooklyn doit surtout inquiéter la NBA en vue de ce week-end, puisque la franchise new-yorkaise doit affronter les Lakers le soir de Noël, en « prime-time ». Et rien ne dit que cette affiche, qui serait quoi qu’il arrive tronquée par les absences des Nets, pourra se tenir comme imaginé…