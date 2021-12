David Duke Jr, le rookie hyperactif des Nets

Non-drafté cet été après 3 saisons en NCAA, David Duke Jr avait pris part à la Summer League de Las Vegas au sein de l’effectif de Brooklyn, avant d’être signé en « two-way contract » par les Nets à la rentrée. C’est donc d’abord du côté des Long Island Nets, en G-League, qu’il a débuté sa carrière professionnelle.

Puis les Nets ont été sévèrement frappés par la 5e vague du Covid-19 à la mi-décembre et l’arrière, parmi d’autres joueurs, a alors été appelé en renfort pour que Steve Nash puisse disposer du minimum de 8 joueurs requis pour tenir une feuille de match.

Déjà deux double-double

Ainsi, l’arrière de 1m92 a livré sa première performance « majeure » dans la grande ligue le 14 décembre dernier, dans la victoire des Nets face aux Raptors, au bout du suspens après une prolongation. Un match terminé avec 10 points, 13 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 38 minutes. Un baptême du feu accéléré aux côtés de Kevin Durant. Quatre jours plus tard, malgré la défaite des Nets décimés, qui alignaient 3 rookies dans le 5 majeur, dont lui-même, il fait encore mieux et aligne 18 points et 14 rebonds à 7/15 aux tirs face au Magic.

Une activité de tous les instants qui a tapé dans l’œil de Patty Mills, satisfait de son jeune coéquipier après le match face à Orlando.

« C’est un compétiteur incroyable pour quelqu’un qui en est à un stade si précoce de sa carrière » jugeait l’Australien. « Il trouve son rôle, sa manière de s’intégrer et d’apporter à cette équipe. Il est capable de faire diverses choses, c’est impressionnant. Mais je pense que c’est son coffre, finalement, qui le maintient à ce niveau d’activité »

Si son rôle et ses minutes devraient logiquement diminuer une fois que les absents seront de retour, il est certain que David Duke Jr marque assurément des points aux yeux de son staff en cette période troublée pour la franchise pensionnaire du Barclays Center. Aux côtés du scoreur fou Cam Thomas et du besogneux Day’Ron Sharpe, il constitue une classe de rookies qui n’est pas à Brooklyn pour faire de la figuration.