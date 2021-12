Le MVP de la nuit | Mitchell Robinson sort de l’ombre

C’est rare de choisir un remplaçant comme MVP de la nuit, mais Mitchell Robinson mérite ce trophée avec ses 17 points, 14 rebonds et 3 contres en 24 minutes. Le tout à 8 sur 9 aux tirs. Que ce soit en première mi-temps pour créer un premier break, ou en deuxième mi-temps pour résister au comeback des Pistons, il a été l’élément décisif de la victoire des Knicks. Et en plus, il fait le spectacle !

« Les mots manquent pour qualifier ce que Mitch a réalisé. C’est son meilleur match pour l’instant. Un match monstrueux avec des actions importantes qui s’enchaînent » a réagi Tom Thibodeau.

Neuf mois après son opération au pied, Mitchell Robinson retrouve enfin toutes ses sensations. « Je ressens la même chose que le coach. Je me suis nourri de l’énergie de tous ceux qui nous entourent. L’équipe a bien joué, en partageant la balle, et je m’en suis simplement nourri. »

« Quand il joue comme ça, c’est un monstre. C’est un joueur vraiment unique »

Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est la complicité avec Kemba Walker. À nouveau titulaire, l’ancien meneur All-Star est bien plus agressif qu’en début de saison, et il a trouvé en Mitchell Robinson un partenaire de jeu pour piéger les défenseurs dans leur dos, mais aussi pour relancer le jeu.

« Mitch a été incroyable ce soir. Il a mis tellement de pression autour du cercle, en attaque comme en défense » souligne Kemba Walker. « Quand il joue comme ça, c’est un monstre. C’est un joueur vraiment unique, et on doit continuer de l’utiliser comme ça. »

De la perf » de Mitchell Robinson, on retiendra cette folle séquence de deux minutes dans le 4e quart où il enchaîne un dunk, une claquette et deux contres. Dans son sillage, les Knicks signent un 12-2 pour prendre 15 points d’avance. Le match est bouclé, et New York s’impose pour la première devant son public depuis le… 23 novembre.