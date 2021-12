Jaxson Hayes attend toujours une chance de briller à New Orleans

Les Pelicans englués dans une saison galère et Zion Williamson toujours en convalescence, Jaxson Hayes pensait sans doute avoir davantage sa chance cette saison à New Orleans.

C’était un peu le cas en début d’exercice, seulement, depuis un mois, il n’a joué trois matches pour 17 minutes au total, et il se montre surtout en G-League, avec le Birmingham Squadron, avec 23.5 points et 11 rebonds de moyenne.

Une situation peu idéale alors que l’intérieur sera éligible à une prolongation de contrat l’été prochain… « Peut-être frustrant. Je ne sais pas si c’est le bon mot, mais c’est le premier qui me vient à l’esprit », répond-il dans un entretien pour The Athletic, quand on lui demande de décrire sa saison.

S’il explique ensuite avoir apprécié les moments qu’il a passés en G-League, il reconnaît qu’il aurait préféré rester avec New Orleans et que ce n’est pas lui qui a voulu rejoindre l’antichambre de la NBA.

« C’est la franchise qui a eu l’idée. Je suis simplement heureux de jouer, car personne n’aime rester sur un banc à ne rien faire. Bien sûr, je préférais être avec les Pelicans et jouer de manière régulière comme en début de saison. Je pensais qu’évoluer en G-League allait possiblement m’aider. Au moins, j’ai eu une chance de me montrer. »

« Si on me donne du temps et du rythme, je peux apporter »

Comment explique-t-il que, même dans sa troisième saison, il n’arrive toujours pas à s’imposer durement en Louisiane ?

« Je dois m’adapter et apprendre un nouveau style de coaching et ce n’est pas facile de regarder sur le côté. Je fais avec. Donc c’est un peu dur, mais je sais que l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Je connais mes talents, mes qualités. Peu importe ce qu’il va se passer, ça ira. Je dois m’occuper de moi, et dès qu’on m’appelle, être prêt à me montrer. Je sais que je peux être un fort joueur sur pick-and-roll, que je peux écarter le jeu avec mon shoot, que je peux apporter de l’énergie et du scoring. Beaucoup d’équipes savent ce que je peux faire. »

Son nom circule dans les rumeurs de transfert et son avenir ne semble pas s’inscrire à New Orleans, qui mise plus sur Jonas Valanciunas. En attendant d’en savoir plus dans les prochains mois, il espère d’ici là avoir une nouvelle chance.

« Je n’ai rien vu des rumeurs, mais on m’en parle, donc c’est dur de prétendre ne pas être au courant. Je dis aux fans de continuer de me suivre, j’attends simplement une opportunité. J’ai besoin de rythme et de ne pas jouer que deux minutes. Si on me donne du temps et du rythme, je peux apporter. Les Pelicans, c’est ma maison depuis trois ans et je préfère être ici qu’ailleurs. »