Le MVP de la nuit | Le dernier mot pour Bradley Beal

Gêné par Rudy Gobert en première mi-temps, Bradley Beal avait du mal à finir près du cercle, et à négocier ses duels directs avec le pivot français. Contré sur un un-contre-un à l’approche de la mi-temps, l’arrière des Wizards avait promis au triple meilleur défenseur de l’année de se venger, alors qu’il était aux lancers-francs.

Rudy Gobert avait alors souri. Mais Bradley Beal a mis ses menaces à exécution après la pause.

Plus agressif, il a ainsi dunké sur le pivot et il a surtout réussi son meilleur match offensif de la saison (37 points à 13/24 au tir), 7 passes décisives et 5 rebonds, afin de relancer les Wizards à Salt Lake City.

« Je sais que quand je suis agressif et que je mets la pression sur la défense, ça ouvre tout », expliquait ainsi Bradley Beal après la victoire. « Cela permet aux gars d’avoir des shoots plus faciles, ça permet de mieux utiliser mes pénétrations. Et le scoring, ça garde la défense dans le flou. »