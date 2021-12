Au buzzer, Shai Gilgeous-Alexander libère le Thunder face aux Clippers

Maladroits d’entrée, les Clippers se mettent en rapidement en difficulté. Toujours privés de Paul George, les hommes de Ty Lue ont toutes les peines du monde à trouver le panier durant le premier quart-temps, à l’image d’Eric Bledsoe (0/4) et Luke Kennard (1/5). À l’issue du premier quart-temps, ils accusent un retard de cinq points (24-19), OKC s’avérant particulièrement adroit (10/19).

Le second quart-temps lance réellement les hostilités. Portées vers l’attaque (33 points de chaque côté), ces 12 minutes permettent à Luke Kennard (4/7) et Reggie Jackson (3/6) de trouver du rythme quand du côté des locaux, alors que Lu Dort ne rate aucun tir (4/4) et prend confiance. Le Thunder shoote à 54%, les Clippers à 52%, et les hommes de Mark Daigneault virent en tête d’une courte avance à la mi-temps (57-52).

Après un troisième quart-temps remporté 27/24 par les Clippers, l’écart se réduit et le Thunder sent le souffle des Clippers dans son cou. Dans le sillage d’un Luke Kennard incisif après son premier quart-temps manqué, les « role-players » angelinos se relaient pour mettre en difficulté leurs adversaires, qui déjouent (10/21). L’écart est minime avant d’attaquer le dernier acte (81-79) et le Thunder a la pression.

Le dernier quart-temps ne fait pas honneur aux précédents et s’illustre par la maladresse des deux camps : 9/26 pour OKC, 8/20 pour Los Angeles. Dans ce marasme offensif, Shai Gilgeous-Alexander monte en pression face à son ancienne équipe, lui qui était relativement discret depuis le début du match, quand le rookie Josh Giddey déjoue lui complètement (0/5). Côté Clippers, Reggie Jackson craque aussi (1/8) et Tyronn Lue s’en remet à Luke Kennard et l’énergique Isaiah Hartenstein pour ne pas céder.

À 103-101 à 7 secondes de la fin, Justise Winslow a deux lancers-francs pour tuer le match… mais rate ses deux tentatives. Temps-mort Thunder, SGA hérite naturellement du ballon. Collé par Nicolas Batum, il se libère facilement du français par un « step-back » et son tir ne touche que le filet. Victoire 104-103.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match équilibré. Un écart maximal de cinq points, six égalités et six changements de « lead ». Pendant 48 minutes, le Thunder et les Clippers se sont livrés un combat intense et indécis. Il aura fallu un exploit individuel pour départager les deux clans.

– Théo Maledon, vierge de temps de jeu. Le Français a perdu sa place au profit de Josh Giddey dans la rotation du Thunder cette saison. Maladroit (4/14), l’Australien a quand même réalisé un grand match et s’est avéré précieux. L’avenir s’assombrit de plus en plus pour le meneur tricolore dans l’Oklahoma…

TOPS/FLOPS

– ✅ Le duo canadien du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander (18 points, 3 rebonds, 6 passes) et Lu Dort (29 points à 12/19, 5 rebonds et 2 interceptions) ont été les deux hommes forts de leur formation durant cette rencontre. Si le premier a été le héros du « money-time », c’est bien le second qui a été l’homme du match. Auteur de bons choix en attaque, et irréprochable en défense comme à son habitude, le natif de Montréal a livré une performance XXL.

– ✅ Josh Giddey. Le rookie n’a pas vraiment pesé au scoring, n’inscrivant que 8 points à 4/14. En revanche, il a brillé dans les autres compartiments du jeu : 18 rebonds et 10 passes ! Un match complet pour ce joueur qui ne devrait avoir aucune difficulté à multiplier les triple-double durant sa carrière.

– ✅ Luke Kennard et Terrence Mann. Fers de lance de l’attaque des Clippers, les deux jeunes arrières ont réalisé un bon match, inscrivant 45 points, tous les deux à 50% de réussite aux tirs. Un match presque parfait si SGA n’était pas passé par là.

– ⛔ Reggie Jackson et Eric Bledsoe. Capables du meilleur comme du pire, les deux arrières ont peiné à peser positivement sur la rencontre. Ils bouclent la rencontre à 25 points en cumulé, à 6/20 pour le premier, 3/13 pour le second…

LA SUITE

LA Clippers (16-14) : réception des Spurs, lundi

Oklahoma City (9-19) : lundi, déplacement chez des Grizzlies en grande forme