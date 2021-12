Librairie | NBA 75 : L’histoire définitive

Nouvelle sortie basket et NBA chez Talent Éditions en cette fin d’année. Depuis le 24 novembre dernier, on peut en effet retrouver la traduction du livre de Dave Zarum, NBA 75 : The Definitive History, qui était sorti en novembre 2020.

Cette version française, agrémentée d’une rapide préface de Xavier Vaution de BeIN Sports, propose un profond voyage dans l’histoire de la NBA, qui célèbre son 75e anniversaire cette saison.

L’idée est simple : pour chaque année, et afin de remonter le fil et de raconter ces 75 saisons, l’auteur évoque un joueur, un événement, une équipe ou une tendance. Néanmoins, on remarque rapidement que cette « histoire définitive » ne comporte pas toutes les années (plusieurs morceaux de la décennie 1950 ont sauté par exemple) et que certaines sont au contraire composées de plusieurs entrées.

Un très bon résumé historique et un bel objet

Cela n’empêche pas d’avoir un récit classique où les incontournables sont évoqués : le début de la NBA avec George Mikan, Bill Russell et l’arrivée des joueurs noirs dans les années 1950, puis Magic Johnson et Larry Bird dans les années 1980, sur fond de rivalité Boston – Los Angeles, sans oublier Michael Jordan bien évidemment, pour finir ensuite avec les stars modernes comme Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, LeBron James ou encore Stephen Curry.

L’internationalisation de la NBA, l’arrivée des statistiques avancées et la domination du shoot à 3-pts sont également longuement décrites dans les dernières pages de l’ouvrage.

Ce livre, qui est un bel objet avec de superbes photos à l’intérieur, est un très bon résumé de l’histoire de la NBA et une parfaite porte d’entrée pour un lecteur débutant ou très jeune, qui connaît peu les premières décennies de la ligue. Un excellent cadeau de Noël donc, et qu’on vous propose de gagner sur Twitter.

🚨 #NBA75 | Bientôt les fêtes de fin d'année et @BasketUSA se mue en Père Noël ! ► Tente de gagner l'un des trois exemplaires de "NBA 75", par @DaveZarum, de @TalentEditions. Pour participer :

• RT le tweet.

• Follow @BasketUSA, @TalentEditions. 🗳️ Tirage le 𝟐𝟎/𝟏𝟐. 🧡 pic.twitter.com/pgPJ0RCxLW — Basket USA (@basketusa) December 15, 2021

NBA 75 : L’histoire définitive

Auteur : Dave Zarum

Éditeur : Talent Éditions

EAN : 9782378152178

Broché : 29.90 euros

300 pages