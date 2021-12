Cleveland, une surprise de taille

Avec celui des Grizzlies version 2019/20, le début de saison réussi par les Cavs est peut-être le plus inattendu de ces dernières années en NBA. La franchise de l’Ohio a accumulé les prospects au fil des années, avec Collin Sexton et Darius Garland d’abord, puis Isaac Okoro et Evan Mobley ces deux dernières saisons. À leurs côtés, sont venus se greffer Ricky Rubio et Lauri Markkanen, deux recrues surprenantes au regard de l’effectif.

Résultat : personne n’imaginait Cleveland, qui reste pourtant sur une série de cinq victoires, carburer à un tel niveau sur ce début de saison.

Pas un feu de paille

La quasi-majorité des observateurs plaçaient les Cavs aux dernières places de l’Est dans les prévisions d’avant-saison, mais après trente matchs disputés, les voilà quatrièmes, à un petit match de Milwaukee, deuxièmes, qu’ils affrontent demain dans le Wisconsin. Un départ canon qui étonne même jusque dans les rangs de JB Bickerstaff !

« Je ne crois pas que les gens le diront comme ça, mais je crois que tout le monde est un peu surpris », a confié Jarrett Allen après la victoire 105-94 contre le Heat. « On joue un excellent basket. Tout le monde joue au-dessus de ses standards. On joue ensemble, en équipe, et on fait tout ce qu’on peut faire pour gagner, et ça marche. Je crois qu’on surprend beaucoup de gens ».

Alors que plus d’un tiers de la saison a été joué, l’effet de surprise commence toutefois à s’estomper, mais Cleveland ne lève pas le pied pour autant. La victoire face à Miami, devenu un concurrent pour le Top 4 à l’Est, a été un pas de plus dans la bonne direction.

« Ce qu’ils font n’est pas un feu de paille » a prévenu Erik Spoelstra, qui a perdu deux fois face à Cleveland en moins de deux semaines. « Ils sont attachés à leur identité, et JB de l’excellent travail pour la construire défensivement. C’est la clé parce que lorsque vous connaissez un soir sans aux tirs, vous avez toujours quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer ».

Jamais dans la tendance…

Dans une ligue toujours plus portée sur l’attaque, la défense reste donc une valeur sûre. Ça se vérifie dans les chiffres puisque Cleveland pointe à la troisième place au nombre de points encaissés sur cent possessions (101.9), juste derrière Phoenix et Golden State. Lors de leur dernier match remporté face à Houston, les Cavs ont ainsi laissé leur adversaire à moins de 100 points pour la 13e fois de la saison.

L’autre gros point fort de Cleveland qui va également à l’encontre de la tendance, c’est ce « Very Tall Ball » qui a pris forme avec les renforts d’Evan Mobley et Lauri Markkanen pour épauler Jarrett Allen, mais aussi Kevin Love. L’équipe de JB Bickerstaff se présente avec trois joueurs à l’entre-deux qui culminent à plus de 2m10.

« Cette taille pose des problèmes aux équipes par notre façon de défendre et dans notre façon de jouer. Ça nous fait clairement gagner le respect dans la ligue » a glissé Kevin Love, dernier rescapé du titre de champion en 2016 et également très précieux dans le dispositif de Cleveland cette saison.

Comme l’avait confié récemment Paul George, il est difficile d’attaquer la raquette des Cavaliers, et il est aussi compliqué de sécuriser son propre rebond face à la taille de Cleveland. C’est donc difficile de jouer vite contre cette équipe, car la priorité est d’assurer le rebond défensif, et pas de se projeter vers l’avant.

Ce qui fait aussi la différence, c’est l’état d’esprit positif qui règne désormais dans l’équipe. Pris un par un, chaque joueur a des choses à prouver, que ce soit la paire Garland-Sexton dans sa quête d’excellence, Isaac Okoro, un sophomore qui dispose d’une grosse marge de progression, sans parler de joueurs comme Kevin Love, Lauri Markkanen, passés par la case « placard », Ricky Rubio devenu depuis quelques années une simple monnaie d’échange, ou Jarrett Allen, non conservé dans l’ambitieux projet des Nets.

L’ensemble donne un cocktail détonnant qui commence à inquiéter la concurrence et nourrit de grandes ambitions.

« On s’encourage vraiment les uns les autres. Ce n’est pas fréquent », a poursuivi Kevin Love au sujet de cet état d’esprit. « Nous sommes face à quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes, et ça nous a donné à tous l’espoir que nous pouvions faire quelque chose de spécial ici. On le ressent ».