Thaddeus Young aimerait rejoindre un candidat au titre

Thaddeus Young ne rentre pas dans les plans de Gregg Popovich, qui veut faire jouer ses jeunes, et l’intérieur pousse donc pour partir de San Antonio. L’ancien des Bulls et des Pacers avait déjà fait part de sa frustration de ne pas beaucoup voir le terrain (14 minutes par match, son plus faible temps de jeu en carrière) même s’il avait assuré qu’il resterait professionnel vis-à-vis de la franchise texane et de ses coéquipiers.

Le vétéran a toutefois franchi l’étape supplémentaire dans la foulée, en estimant que le moment était venu pour lui de rejoindre un candidat au titre.

« Ça ne me dérange pas de jouer dans une équipe en reconstruction, ce genre de choses. Mais le seul truc, c’est que je ne rajeunis pas non plus. Je commence à me faire vieux, et au bout d’un moment, je veux commencer à me battre pour un titre. Je n’ai pas encore été dans une situation comme celle-là, où je peux être en mesure de prétendre à un titre de champion. Je veux vivre cette sensation, pouvoir me battre chaque soir pour la quête d’un titre. C’est vraiment là que je veux aller », a-t-il lâché dans le podcast « « Posted Up » animé par Chris Haynes.

Une sortie qui pourrait lui coûter une amende de la part de la NBA, mais qui pourrait aussi accélérer son départ de San Antonio, en plus d’alerter les équipes potentiellement intéressées par sa venue.

Thaddeus Young compte 51 matchs de playoffs disputés en carrière mais n’a franchi le premier tour qu’une seule fois, en 2011/12 avec les Sixers.