Pas épargnés par les blessures ou le Covid 19, les Sixers n’ont pas été vernis non plus avec un calendrier chargé depuis le début du mois de décembre. Sur le pont à 9 reprises sur les 17 derniers jours, Philadelphie doit jongler avec une infirmerie qui ne veut pas désemplir et un enchaînement de matchs qui n’a rien d’une sinécure.

Hier soir à Brooklyn, les Sixers ont réussi à se sortir du trou qu’ils avaient eux-même creusé en début de match… Mais pour finalement céder sur le fil après deux coups de poignard de Kevin Durant, sur un 3-points plus la faute de Tobias Harris, et un 3-points de Blake Griffin qui scellait pour de bon la victoire des Nets (114-105).

Zéro fautes en dernier quart pour les Nets

Doc Rivers a pour le coup souligné un autre point de discorde, demandant notamment un temps-mort à 3 secondes de la fin du match, à -9, feuille de match à la main en direction des arbitres. Sous son doigt, un zéro. Comme le nombre de fautes sifflées aux Nets en dernier quart.

« Je pense que Joel a subi des fautes sur ses trois dernières possessions au poste bas, qui auraient dû être des paniers plus la faute, mais aucune n’a été sifflée », a commenté l’entraîneur sur ESPN. « Je ne comprends pas comment une équipe peut jouer un quatrième quart où on pénètre et on met le ballon au poste bas et ne pas avoir la moindre faute. C’est dur de jouer un quart-temps en NBA et ne pas commettre la moindre faute. Je suis très surpris. »

S’il a eu droit à 11 lancers francs, le plus gros total du match, Joel Embiid n’a pas pu se rendre sur la ligne de réparation une seule fois en dernier quart. Malgré ses 32 points, 9 rebonds et 6 passes, Philly encaisse ainsi une troisième défaite en quatre jours. De quoi être amer.

« Ils étaient à domicile », a soufflé un Joel Embiid déçu. « Je pense qu’on a subi des fautes à plusieurs reprises, particulièrement dans la peinture. C’est frustrant quand l’autre équipe obtient des coups de sifflets à l’intérieur et que de ton côté, tu n’en as aucun. Je vois bien ce pourquoi [Doc Rivers] s’énervait. »

Arrêter ses débuts de match ratés

Scotchés dans les starting blocks en premier quart, les Sixers ont tout de même donné le bâton pour se faire battre avec un début de match complètement raté. Encaissant la bagatelle de 39 points dont 10 pour Kevin Durant, 9 pour Nic Claxton et même 8 pour Cam Thomas en sortie de banc, Philly a dû courir après le score tout le match.

« C’est extrêmement frustrant de perdre. Je déteste perdre, c’est atroce », reprend Joel Embiid. « Mais on doit simplement faire mieux en début de match et ne pas encaisser un déficit de 20 points à chaque premier quart. On a plutôt bien joué après ça. On doit simplement faire mieux pour démarrer les matchs. »

Plus encore, après les tests positifs au Covid de Georges Niang et Furkan Korkmaz, le pivot All-Star des Sixers exhortait ses coéquipiers, mais la Ligue en son entier, à redoubler d’attention dans la prévention face au virus.

Après la « bulle » et les mesures strictes de la saison passée, le Camerounais souligne à juste titre un manque de professionnalisme de la part de certains de ses pairs.

« On doit se protéger les uns les autres. Que ce soit les masques ou pour s’assurer que ce qu’on fait en dehors du basket soit fait en pensant à nos coéquipiers et leur famille ou notre propre famille. C’est très embêtant. Depuis le début, quand ça nous a frappé, j’étais très remonté. L’an passé, il y avait beaucoup de précautions mises en place mais cette année, ça part dans tous les sens et pour moi, c’est un manque de professionnalisme. C’est pour ça qu’on en est là maintenant. »

Enfin du repos à venir

Lancés bien malgré eux dans cette spirale négative de quatre défaites sur leur cinq derniers matchs, après une série de cinq défaites de rang à la mi-novembre, les Sixers vont devoir piocher dans leurs réserves pour rester à flot. Il va en effet falloir trouver des points, des rebonds et de la défense sur le banc…

Mais l’espoir semble poindre à l’horizon, avec un calendrier plus clément dans les semaines à venir.

« On n’a pas le choix », confirme Doc Rivers. « Mon boulot en tant que coach est de garder un état d’esprit positif. On doit garder le moral et aller gagner quelques matchs pour rester au-dessus des 50%. La série de matchs à venir va être importante si on peut retrouver la santé parce qu’on va avoir plus de repos. Je crois qu’on a deux jours de repos à venir, et encore deux la semaine prochaine, et quatre jours la semaine suivante. Ils nous ont donné beaucoup de matchs mais on va avoir l’opportunité de retrouver notre souffle. Mais ça n’importera pas si on n’a pas retrouvé la santé. »

Vivement le retour de Tyrese Maxey, Furkan Korkmaz et Georges Niang donc pour Philly qui attend toujours la résolution du problème Simmons aussi.

« On doit simplement se remettre la tête à l’endroit, et retrouver tout notre groupe », conclut Doc Rivers. « On a joué ce match sans notre meneur, et avec un seul ailier fort. On est vraiment petit. On l’est en général mais si on perd George, Tobias devient de fait notre seul ailier fort. Danny Green joue en 4 pour nous mais c’est difficile. Sans Tyrese et Furk, il nous manque beaucoup de création balle en main. »