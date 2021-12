Le MVP de la nuit | Kevin Durant s’occupe de tout

Vainqueurs à l’arrachée des Raptors malgré l’absence de sept joueurs, les Nets ont récidivé cette nuit face aux Sixers, et une fois de plus, Kevin Durant a été exemplaire. Pas de triple-double, ni de match à plus de 50 points, mais un match plein et surtout du « leadership », de l’emprise sur la rencontre, et cette capacité à être « clutch ». Auteur de 34 points, 11 rebonds et 8 passes, l’ailier All-Star réussit une action à 4-points pour repousser les Sixers à moins de deux minutes de la fin. De 103-103, le score passe à 107-103, et les Sixers ne s’en remettront pas.

« Je n’ai pas le sentiment de devoir en faire plus, je suis juste moi-même » répond Kevin Durant. « J’aime jouer, j’aime être sur le terrain, et le défi de gagner n’est que du plaisir pour moi. Peu importe qui est sur le terrain, on veut jouer pour gagner. C’est davantage une question de leadership ».

« C’est un super shooteur de n’importe quel endroit du terrain »

Encouragé par les « MVP, MVP » du Barclays Center après son 3-points avec la faute, Durant tire ses jeunes coéquipiers vers le haut, et c’est ce que retient Steve Nash. « Evidemment, Kevin est unique, et il réalise beaucoup d’actions incroyables. Kevin est notre leader, mais tout le monde participe. L’état d’esprit et la résilience sont excellents. »

Même les Sixers sont impressionnés par sa capacité à élever son niveau de jeu dans le « money time ».

« C’est KD… Il est excellent à mi-distance. C’est un super shooteur de n’importe quel endroit du terrain, et c’est un basketteur extrêmement doué » réagit Joel Embiid. « C’est KD… Il a mis des tirs difficiles, mais j’ai trouvé que dans l’ensemble, toute la soirée, à l’exception du premier quart-temps, on a fait du super boulot sur lui. J’ai trouvé que Matisse avait fait du très bon travail. C’est juste qu’on n’a pas réussi à finir. »

Durant n’a jamais autant joué depuis son titre de MVP

Mais attention à ne pas trop taper dans les réserves. Durant joue 37 minutes par match. C’est son plus haut total depuis 2014, année de son titre de MVP. A 33 ans, ce serait judicieux qu’il joue un peu moins en prévision des playoffs.

« C’est un sujet vraiment important » concède Steve Nash. « Je ne sais pas si nous pouvons continuer à nous appuyer sur lui comme nous le faisons… Ce n’est pas idéal. Je sais qu’il s’éclate, et je sais qu’il aime jouer à ce rythme et qu’il essaie d’entraîner ses coéquipiers avec lui, avec toutes les responsabilités qui vont avec. Mais en même temps, nous savons que ce n’est pas sain ou durable de continuer à s’appuyer sur lui comme ça. On va beaucoup y réfléchir et nous devrons trouver un moyen de lui donner quelques pauses. »

Comme les Nets attaquent un back-to-back face au Magic et aux Nuggets, on ne serait donc pas surpris que Durant fasse l’impasse sur l’un des deux matches. Peut-être face à Orlando.