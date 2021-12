Alperen Sengun impatient de travailler avec Hakeem Olajuwon

Auteur de son meilleur match de la saison la nuit dernière à Cleveland avec 19 points, 11 rebonds et 5 passes, Alperen Sengun confirme qu’il fait partie des meilleurs rookies, et plus la saison avance, plus les Rockets s’appuient sur lui, et plus il prend du volume dans leur jeu. La nuit dernière, dans un match plié à la pause, il termine meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe. Le fait qu’il parle mieux anglais, mais aussi qu’il ait digéré le training camp sont des éléments clés dans sa progression.

« Au début de la saison, il y a eu une période d’adaptation » reconnaît-il dans les colonnes de The Athletic. « J’ai eu des moments difficiles, mais je me sens mieux. Physiquement, je me sens mieux. Mon corps s’est adapté au basket de la NBA et aux conditions physiques, donc je me sens mieux. »

« On joue mieux quand on partage le ballon, et c’est ma mission première »

Comparé à Nikola Jokic avant la Draft pour son intelligence de jeu, c’est plutôt un ailier-fort, et il a effectivement de très bons appuis, une très bonne lecture du jeu, et il est capable des passes les plus folles. Cette semaine, on l’a vu ressortir un ballon à 3-points alors qu’il était derrière la planche ! Clairement, sa spécialité, c’est la passe dans le petit périmètre pour Wood ou les grandes diagonales à l’opposé pour ses shooteurs.

« Al-P sent très bien le jeu » reconnaît John Lucas, l’assistant de Stephen Silas. « Il sait où il veut aller. Une fois qu’il aura trouvé confiance en son tir à 3-points, cela va ouvrir son jeu car son jeu de passe fait déjà partie de l’élite. »

À 19 ans, Alperen Sengun a déjà renvoyé Daniel Theis au bout du banc, et son jeu se complète parfaitement avec celui de Christian Wood mais aussi d’un Kenyon Martin Jr. C’est un « facilitateur » et ses coéquipiers sont évidemment ravis d’être servis dans le bon timing.

« Pour moi, c’est comme un instinct » explique-t-il à propos de ses passes. « Je sens bien le jeu, et le coach me donne confiance. C’est pour ça que je suis de plus en plus à l’aise. Je peux faire plein de choses car j’ai la confiance de mes coéquipiers et de mon coach. J’implique mes coéquipiers car je crois que l’équipe a besoin de ça pour partager le ballon. On joue mieux quand on partage le ballon, et c’est ma mission première. »

« Je n’avais pas anticipé qu’on jouerait autant sur lui au poste haut, mais il l’a mérité »

Attention tout de même à ne pas en faire trop car il perd beaucoup de balles sur des passes compliquées, qui ne s’imposent pas. Une chose est sûre, les dirigeants croient beaucoup en lui, et ils ont prévu de le faire travailler avec Hakeem Olajuwon ! Les séances porteront sur le travail d’appuis, et le Turc est emballé.

« Si je regarde, j’apprends vite, et cela m’aide beaucoup. Mais j’aimerais travailler avec Hakeem Olajuwon dans ce domaine. On va travailler ensemble. Il m’a dit : « Je vais t’apprendre quelques moves ». C’est bien pour moi, et j’attends. »

Mais ses devoirs sont nombreux car les Rockets ne s’attendaient pas ce qu’il possède un tel potentiel en attaque.

« Il joue beaucoup plus au poste haut que prévu » poursuit John Lucas. « Et plus je le vois le faire, plus je le lui en donne. Il aime avoir la balle sur le côté gauche de la raquette, et je lui ai donné à droite, et il a réussi aussi. (…) Il va falloir que je ressorte mes vieux carnets sur Elden Campbell, Jamal Mashburn, et ces gars qui jouaient au poste haut. Je n’avais pas anticipé qu’on jouerait autant sur lui au poste haut, mais il l’a mérité. »