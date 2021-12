Alperen Sengun a tapé dans l’oeil de Giannis Antetokounmpo

Il ne connaît pas encore son nom, mais Giannis Antetokounmpo est déjà fan d’Alperen Sengun. « L’intérieur ? » demande le Grec en conférence de presse quand on lui demande ce qu’il a pensé de la prestation du rookie turc des Rockets. « C’est un bon joueur. Il prend son temps, rien ne peut l’affoler. Il est peut-être lent au poste, mais il est efficace. Il a beaucoup joué en sortie de banc, et il apporte de l’énergie à ses coéquipiers. Il est bon au rebond. Il est agressif. Il pose de bons écrans. Son potentiel est sans limites ».

A 19 ans seulement, Sengun a encore marqué les esprits cette nuit en plantant 15 points en 16 minutes, et Mike Budenholzer n’a pas eu d’autres choix que de lui coller Antetokounmpo pour le calmer. « Cela m’a rendu vraiment heureux » a réagi le rookie, accompagné de son interprète. « C’est une grande expérience pour moi. Dès la première attaque, j’ai perdu le ballon. J’ai retenu la leçon. Pour mon deuxième ballon, je m’en suis mieux sorti face à lui. »

Pour le Turc, c’est carrément un rêve qui devient réalité que d’affronter le double MVP et le champion NBA en titre. « Je le regardais tout le temps. Je le regarde depuis que je suis tout petit, et depuis des années. Ça me donne beaucoup d’espoir d’avoir joué contre lui comme ce soir. C’est un joueur extraordinaire. Il est incroyable. J’étais vraiment heureux d’avoir joué contre lui. J’étais vraiment excité avant le match. »

« Il y a peu de joueurs qui ont ses appuis, sa taille et son tir »

De son banc, Stephen Silas a apprécié, même s’il n’a pu lui donner que 16 minutes de temps de jeu en raison des fautes et de son manque de mobilité et de puissance face à Antetokounmpo.

« Il a été très bon en attaque. On l’a servi. Son jeu au poste, ses appuis, sa capacité à trouver ses coéquipiers… Même s’il termine le match sans passes décisives, c’est une menace par ses passes. J’étais fier de lui, et je cherchais un moyen de le laisser sur le terrain, mais c’était compliqué lorsqu’ils ont mis Giannis au poste 5. »

Pour Jae’Sean Tate, Sengun va faire des dégâts dans les années à venir, et quand on le voit « crosser » DeMarcus Cousins près de la ligne à 3-points, on se dit que sa technique est déjà au point.

« Il y a peu de joueurs qui ont ses appuis, sa taille et son tir. Personne ne bouge comme lui. Sur une possession, je l’ai vu tourner cinq fois sur lui-même. Sa capacité à marquer près du cercle et à faire des passes sont des choses qui ne s’apprennent pas. C’est naturel chez lui. Il va continuer de s’améliorer et il va devenir un problème. »