Covid-19 : Kevin Knox également à l’isolement

Après Obi Toppin, RJ Barrett et Quentin Grimes, déjà placés dans le protocole sanitaire de la ligue, les Knicks perdent désormais un quatrième joueur avec Kevin Knox annonce la franchise.

Alors qu’il n’a joué que 8 rencontres cette saison, l’ailier n’est clairement pas essentiel à New York, mais cet isolement tombe mal pour lui en revanche, car il sortait de ses deux meilleurs matches de la saison.

Kevin Knox avait profité d’un temps de jeu conséquent pour inscrire 18 points contre les Bucks dimanche soir, puis 9 contre les Warriors mardi. Une performance notable pour lui puisqu’il n’avait plus enchaîné deux matches à 9 points ou plus depuis presque un an, les 11 et 13 janvier 2021…

Kevin Knox II (health and safety protocols) is out for tonight’s game at Houston. — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) December 16, 2021