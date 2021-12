Les patrons absents, les Bucks s’appuient sur leur collectif

Giannis Antetokounmpo, Donte DiVincenzo et Wesley Matthews placés à l’isolement, Khris Middleton touché au genou, Brook Lopez et Semi Ojeleye eux aussi blessés, ou DeMarcus Cousins absent pour des raisons personnelles, Mike Budenholzer n’avait guère le choix des armes avant d’affronter les Pacers.

Le coach a donc propulsé deux remplaçants habituels, Jordan Nwora et Pat Connaughton, dans le cinq majeur, pour entourer Jrue Holiday, Grayson Allen et Bobby Portis.

« Je crois que j’étais peut-être la première personne qu’il a croisée », s’amuse Nwora pour JS Online, en parlant de son coach. « Je voulais en profiter au maximum, car mes opportunités ont été maigres ces derniers temps. C’est comme ça quand on est un jeune dans l’équipe championne en titre, la meilleure du monde d’après moi. »

Comme Rodney Hood a quitté le banc juste avant le début de match, l’entraîneur des champions 2021 a lancé Nwora dans le cinq. Un choix payant puisque l’ailier va inscrire 8 points dans le dernier quart-temps et dans le 21-0 des Bucks, fatal aux Pacers. Après avoir frappé de loin en début de rencontre, il s’est fait remarquer près du cercle, avec des coupes et des finitions réussies et a terminé la rencontre avec 15 points.

Jrue Holiday, le Lieutenant devenu patron

« J’ai aimé le voir en mode attaque », explique Budenholzer. « A-t-il marqué un panier primé ? Oui, un seul. Mais il a attaqué le cercle, couru pendant les transitions, il est monté au layup. Il a fait plein de choses, et il y a plusieurs façons de marquer 15 points, d’avoir un impact. Il l’a découvert dans cette rencontre. Il a bien défendu aussi, été présent au rebond. On avait besoin d’un facteur X comme Jordan. Il a été précieux. »

Jordan Nwora à 15 points, Bobby Portis à 20 points, comme Pat Connaughton (8 points également dans ce 21-0), tous ont parfaitement secondé Jrue Holiday, qui a joué les patrons comme Antetokounmpo et Middleton manquaient à l’appel. Le meneur a inscrit 26 points et délivré 14 passes, dont certaines pour Nwora justement dans le dernier quart-temps. Les champions en titre ont ainsi fait parler leur collectif.

« On savait que ce serait compliqué pour nous, avec nos absents, mais chacun a élevé son niveau de jeu », se réjouit George Hill. « Belle victoire collective. Nos titulaires ont très bien maintenu l’écart et le banc a apporté une petite étincelle. Dans le money time, on a fourni un effort collectif et tout le monde était sur la même longueur d’ondes. »