Langston Galloway, premier joker médical des Nets

En moins de 24 heures, les Nets ont vu sept joueurs, dont James Harden et LaMarcus Aldridge, être placés dans le protocole sanitaire de la ligue. Si bien que, avec les absences de Kyrie Irving et Joe Harris, Brooklyn n’avait que huit joueurs disponibles pour affronter Toronto mardi soir.

C’est le minimum pour disputer un match et comme pour les Bulls avant eux, les Nets ont le droit à des « hardship exemption » pour recruter des remplaçants au pied levé.

ESPN nous apprend donc que Brooklyn vient de signer Langston Galloway (30 ans) pour dix jours.

Après des passages par New York et Detroit, puis Phoenix la saison dernière, on avait vu cet arrière du côté de Golden State en présaison, mais il n’avait pas convaincu pour trouver une place chez les Warriors. Néanmoins, quand il s’agit de dépanner pour quelques jours, Galloway (8.5 points de moyenne en 445 matches) a parfaitement le profil.