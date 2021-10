Les Warriors se séparent de Langston Galloway

A neuf jours du début de la saison régulière, les franchises commencent à dégraisser dans leurs effectifs pour atteindre le nombre de 15 joueurs sous contrat, avec deux « two-way contract » supplémentaires. A Golden State, il y a deux places à prendre, et ce ne sera pas pour Langston Galloway puisque les dirigeants ont décidé de s’en séparer.

Pourtant, sur le papier, l’ancien « combo guard » des Knicks et des Suns avait le profil pour entrer dans la rotation, mais ses performances en présaison n’ont pas convaincu. Ce qui signifie qu’ils ne sont plus que cinq pour deux places, avec Avery Bradley, Jordan Bell, Mychal Mulder, Damion Lee et Gary Payton II.

Pour l’instant, ce sont Lee et Bradley qui tiennent la corde.