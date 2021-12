Les 2 977 paniers à 3-points de Stephen Curry à la loupe

2 977. Soit le nombre de paniers à 3-points inscrits par Stephen Curry, sur ses 789 matchs de saison régulière disputés entre le 30 octobre 2009 et le 14 décembre 2021. Un total ahurissant, qui lui a permis de dépasser enfin Ray Allen, l’ancien recordman en la matière. Au prix d’exploits plus fous les uns que les autres, derrière l’arc, au fil des années.

Désormais, le meneur des Warriors tâchera de mettre la barre bien plus haute d’ici la fin de sa carrière, afin que personne ne puisse battre ce record, la manière des rebonds de Wilt Chamberlain (23 924), des passes de John Stockton (15 806), des interceptions de ce même John Stockton (3 265) ou des contres d’Hakeem Olajuwon (3 830).

« Personne ne va battre ce record. Vous m’entendez ? Personne », annonce d’ailleurs Reggie Miller, détenteur de ce fameux record entre 1997 et 2010. « Je ne pensais pas que quelqu’un puisse approcher les 2 900 3-points en carrière. Maintenant, je pense que Stephen [Curry] va pulvériser ce record. »

Qui pour battre ce record dans le futur ?

Plus mesuré que le « Knick Killer », même s’il adorerait évidemment conserver son record à tout jamais, Stephen Curry (33 ans) estime que quatre joueurs sont capables de le surpasser, à terme : James Harden (32 ans), Damian Lillard (31 ans), Klay Thompson (31 ans) et Buddy Hield (28 ans), qui pointent respectivement 2 509, 2 119, 1 798 et 1 257 paniers à 3-points.

Problème pour ces quatre joueurs : en plus d’avoir dépassé la trentaine ou de s’en approcher, tous évoluent à la même époque que le « Baby-Faced Assassin », loin d’avoir fini sa carrière et qui possède encore de belles années devant lui. Il faudra donc peut-être se tourner vers Devin Booker, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ou Trae Young pour voir le double MVP être délogé de son trône. À condition, bien sûr, que les blessures ne viennent pas s’en mêler…

Stephen Curry devrait ainsi connaître une bonne période de tranquillité dans son fauteuil de shooteur le plus prolifique de l’histoire, à 3-points. Et c’est tout sauf une surprise, quand on se souvient de ses nombreux exploits dans le domaine, toujours en cours et qui continueront d’être. Donnant lieu à des statistiques plus folles les unes que les autres, derrière l’arc, que l’on a décidé de vous recenser.

La « Curry-mania », version shoot

2. Soit le nombre de concours à 3-points remportés par Stephen Curry : un en 2015, un en 2021. À noter qu’il possède les records du concours sur un tour (31, en 2021) et en finale (28, en 2021), depuis le passage à la formule des ballons bonus.

3,8. Soit le nombre de 3-points inscrits en moyenne par Stephen Curry, en saison régulière. Un record NBA dans ce domaine, devant Duncan Robinson (3,2) et la paire Damian Lillard (3,0) – Buddy Hield (3,0).

4. Soit le nombre de matchs de saison régulière (sur 789) qu’a connu Stephen Curry sans tenter le moindre 3-points.

5. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry, en sortie de banc (saison régulière uniquement). Car oui, le meneur des Warriors a déjà été remplaçant à six reprises au cours de sa carrière.

6. Soit le nombre (record) de saisons régulières à l’issue desquelles Stephen Curry a terminé N°1 au total de 3-points inscrits : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021. Et bientôt 2022 ?

7. Soit le plus gros total de 3-points marqués par Stephen Curry en un quart-temps (saison régulière uniquement).

7,77. Soit la distance moyenne, en mètres, des 2 977 réussites à 3-points de Stephen Curry, en saison régulière. Pour rappel, la ligne des 3-points se situe à 7,25 mètres du panier (6,71 mètres dans chaque corner).

8. Soit le plus gros total de 3-points inscrits par Stephen Curry en une mi-temps (saison régulière uniquement).

9. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry sur un seul match de Finals (juin 2018). Un record NBA.

10. Soit le nombre de matchs de saison régulière qu’a connu Stephen Curry en terminant à 100% de réussite à 3-points. Son match le plus parfait a été réussi en janvier 2010 : 6/6 derrière l’arc.

15. Soit le plus gros total de 3-points ratés par Stephen Curry, sur un match de saison régulière. C’était en février 2021 : 5/20 derrière l’arc.

22. Soit le nombre de matchs de saison régulière qu’a connu Stephen Curry avec au moins 10 réussites à 3-points. Un record NBA, (très) loin devant Klay Thompson (5).

31. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry au All-Star Game, avec un record personnel à 8 sur un seul match (2021). Le record NBA appartient à James Harden (39).

32. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry sur une seule série de Finals (2016). Un record NBA.

39. Soit le nombre de matchs de saison régulière qu’a connu Stephen Curry sans la moindre réussite à 3-points.

51. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry face aux Bucks, en 18 matchs de saison régulière (et à 38% de réussite). Autrement dit la franchise (hors Warriors) contre laquelle il a le moins performé au niveau des paniers primés, devant les Hawks (57, en 19 matchs) et les Pacers (61, en 19 matchs).

96. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry sur un seul mois (avril 2021). Un record NBA.

98. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry sur une seule campagne de playoffs (2019). Un record NBA.

112. Soit le nombre de matchs consécutifs avec au moins 1 tir à 3-points marqué par Stephen Curry, en playoffs. Un record NBA.

157. Soit le nombre de matchs consécutifs avec au moins 1 tir à 3-points inscrit par Stephen Curry, en saison régulière. Un record NBA, devant les 151 de ce même Curry (série en cours).

166. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry lors de sa saison rookie (2009/10). À l’époque, personne n’avait fait mieux que lui pour sa première année dans la ligue, mais Donovan Mitchell (187), Damian Lillard (185), Saddiq Bey (175), Anthony Edwards (171), Luka Doncic (168) et Landry Shamet (167) ont fait mieux depuis.

170. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry face aux Clippers, en 43 matchs de saison régulière (et à 47% de réussite). Autrement dit la franchise contre laquelle il a le plus performé au niveau des paniers primés, devant le Thunder (156, en 39 matchs) et les Blazers (155, en 35 matchs).

402. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry, en 2015/16. Un record pour un joueur NBA, sur une seule saison régulière, devant les 378 de James Harden (2018/19) et les 354 de ce même Curry (2018/19 également).

470. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry, en 112 matchs de playoffs (40% de réussite). Un record NBA, devant LeBron James (432) et Ray Allen (385). Dans le détail, ça donne 114 au premier tour, 102 en demi-finale de conférence, 133 en finale de conférence (record NBA) et 121 lors des Finals (record NBA).

475. Soit le nombre de passes décisives de Draymond Green pour Stephen Curry, à 3-points (saison régulière uniquement). Aucun autre coéquipier ne fait mieux que le Défenseur de l’année 2017, puisque Andre Iguodala (169), Kevin Durant (153) et Klay Thompson (129) sont largués. Comme Iguodala et Thompson, Green a donc bien mérité sa Rolex offerte par Curry. En attendant Durant ?

590. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry en janvier. Autrement dit le mois au cours duquel il a le plus performé dans sa carrière, devant mars (509) et février (475).

789. Soit le nombre de matchs qu’il a fallu à Stephen Curry pour totaliser 2 973 réussites à 3-points (saison régulière uniquement). À titre de comparaison, Ray Allen en avait eu besoin de 1 300…

817. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry, en 267 défaites en saison régulière (38% de réussite).

937. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry dans le troisième quart-temps (45% de réussite). Autrement dit le quart-temps au cours duquel il a le plus performé en saison régulière, devant le premier (879, à 43%), le deuxième (618, à 43%) et le quatrième (523, à 41%). À noter qu’il totalise 20 3-points en prolongation (39% de réussite).

989. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry en étant ouvert (645) ou grand ouvert (344), en saison régulière.

1 253. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry à l’Oracle Arena, en saison régulière. De très loin la salle au sein de laquelle il a marqué le plus de paniers primés, devant le Chase Center (271) et le Staples Center (114).

1 255. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry en sortie de dribble (saison régulière uniquement).

1 448. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry, en 387 matchs de saison régulière à l’extérieur (42% de réussite).

1 529. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry, en 402 matchs de saison régulière à domicile (44% de réussite).

1 722. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry en situation de « catch-and-shoot » (saison régulière uniquement).

1 988. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry en étant contesté (saison régulière uniquement).

2 160. Soit le nombre de 3-points marqués par Stephen Curry, en 522 victoires en saison régulière (45% de réussite).

2 977. Soit le nombre de 3-points inscrits par Stephen Curry, en 789 matchs de saison régulière (43% de réussite, le 7e meilleur de l’histoire de la ligue). Un record NBA, devant Ray Allen (2 973) et Reggie Miller (2 560).

30/10/2009. Soit la date à laquelle Stephen Curry a marqué son tout premier 3-points dans la ligue. C’était face aux Suns, à l’occasion du deuxième match de sa carrière.

📌 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐀𝐃 | Stephen Curry est le nouveau recordman de tirs à 3-points réussis en carrière ! 🎯 L'occasion idéale pour vous proposer un thread XXL, et 100% statistique, dédié au meneur des Warriors et à ses paniers à 3-points. ⬇️ #NBA75 – 𝐚̀ 𝐝𝐞́𝐫𝐨𝐮𝐥𝐞𝐫. ⬇️ pic.twitter.com/DPCcZK8jpP — NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) December 15, 2021