Damian Lillard assure à ses coéquipiers que les Blazers ne couleront pas

Les Blazers ont réalisé un match assez solide pour faire trembler les Suns, même sans C.J. McCollum, jusqu’en prolongation. Mais ça n’a pas été suffisant pour l’emporter et la franchise de l’Oregon est désormais sur 6 défaites de suite et 9 revers en 10 rencontres…

Le retour de Damian Lillard depuis deux matches n’a donc pas permis de casser cette série négative. Et ce dernier peine toujours avec un maigre 33% au shoot (16/47) et 9 ballons perdus au total contre Minnesota et Phoenix.

Mais il ne baisse pas les bras et avait pris la parole devant ses coéquipiers, lundi après l’entraînement.

« C’est notre boulot de trouver une solution », annonce-t-il. « Il y a un moment où les équipes, comme c’est dur, qu’elles ne jouent pas bien et sont très en dessous des 50% de victoires, lâchent. Elles coulent et s’installent parmi les pires équipes de la ligue. J’ai dit à tout que le monde qu’on n’était pas comme ça. On ne veut pas être ainsi. »

Avec son All-Star en pleine forme, les Blazers arrivent habituellement à se sortir d’une crise, plus ou moins longue, car les performances et les shoots de « Dame » dans les fins de match serrés permettent de gommer les défaillances collectives et d’arracher des victoires précieuses.

Mais là, comme le groupe dans son ensemble, Damian Lillard est dans le dur. C’est tout Portland qui met donc un genou à terre. Par conséquent, en attendant de répondre sur les parquets, le meneur voulait le faire avec des mots.

« Il y a tellement d’agitation autour de nous », rappelle-t-il, en faisant référence à l’affaire concernant Neil Oshley. « Cela peut nous épuiser, être trop lourd à porter. Donc je trouvais nécessaire de le dire. En tant que leader, c’est évident que je dois prendre la parole, mais je ne me lance pas tout le temps dans des grands discours. Néanmoins, j’ai parfois la sensation que quelque chose doit être dit, que l’équipe a besoin d’être réconfortée. Là, c’était le bon moment pour faire passer ce message. On devait se le dire, pour remettre nos esprits dans le bon sens. »