Chris Paul enfonce les Blazers avec une leçon de maîtrise

Avec huit défaites sur les neuf derniers matchs, les Blazers ont bien failli se relancer avec une victoire référence face à Phoenix, même si les Suns doivent toujours faire sans Devin Booker.

Car si Phoenix avait plusieurs fois pris le large dans les trois premiers quart-temps, Portland est revenu et semblait avoir pris le contrôle de la rencontre dans l’ultime période. C’était compter sans Chris Paul, qui a fait parler sa science du « money time » pour arracher la prolongation, avant que les Suns n’y fassent la différence.

En s’imposant 111-107, les hommes de Monty Williams remportent leur 7e match de la saison par 6 points ou moins. Ils n’ont perdu qu’une seule rencontre de ce type cette saison. Merci Chris Paul…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Blazers encaissent les coups. Sans CJ McCollum, et alors que les défaites s’accumulent, Portland a affiché ses problèmes, avec une défense volontaire mais dont les failles étaient bien exploitées par le maestro d’en face. Les Suns ont donc plusieurs fois fait l’écart, mais les Blazers se sont accrochés, pour revenir plusieurs fois au score et même réussir à prendre l’avantage dans le dernier quart-temps. Sans conclure.

— Le pick-and-roll Paul/Ayton. La gestion du pick-and-roll, avec le duo Lillard/Nurkic, est un problème récurrent pour Portland et, forcément, ça se paye face à Chris Paul. Le meneur a disséqué toutes les stratégies défensives adverses pour gaver de ballon Deandre Ayton (28 points, 14 rebonds) sous le cercle.

— La maîtrise de Chris Paul. À 36 ans, le meneur semble toujours aussi frais. Son quatrième quart-temps est encore un modèle, avec 10 points et 4 passes décisives sur la période, les paniers qui forcent la prolongation, les fautes provoquées au bon moment pour profiter du bonus. Une leçon.

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Chris Paul/Deandre Ayton. Le meneur sait parfaitement mettre son pivot dans les meilleures dispositions et le tandem a fait très mal aux Blazers, alors qu’on sent pourtant que Phoenix souffre offensivement en l’absence de Devin Booker. Chris Paul termine le match avec 24 points, 14 passes (dont 9 pour son pivot) et 8 rebonds quand Deandre Ayton conclut la partie avec 28 points à 12/17 au tir et 13 rebonds.

✅ Cameron Payne. Sans Devin Booker, les Suns ne sont que la 27e attaque de NBA, depuis cinq matchs. Monty Williams a donc besoin de dynamiteurs offensifs qui compensent (un peu) en attaque et c’est le rôle que Cameron Paynea parfaitement joué, avec notamment 9 points dans le quatrième quart-temps.

⛔ « Dame Time ». C’est vraiment compliqué pour Damian Lillard. On le sent gêné et pas en phase avec son tir. Pour ce match, il a longtemps bien compensé en attaquant le cercle pour créer des décalages, et il a trouvé un petit rythme en début de quatrième quart-temps pour donner l’avantage à son équipe. Mais derrière, il n’a pas réussi à faire la différence alors que, sans CJ McCollum, l’attaque de Portland dépend beaucoup (trop ?) de lui. Maladroit, bousculé, pas aidé par les arbitres ni par Chauncey Billups, qui ne prenait aucun temps-mort et laissait son équipe se débrouiller, il n’a pas réussi à mettre la main sur le « money time », contrairement à Chris Paul.

LA SUITE

Phoenix (22-5) : les Suns rentrent à la maison pour y recevoir les Wizards, demain soir.

Portland (11-17) : back-to-back, toujours à la maison, face à des Grizzlies en forme.