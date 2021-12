Son gros contre sur Miles Bridges, symbole de la mentalité de Kristaps Porzingis

« Miles Bridges a mis pas mal de joueurs sur un poster dans cette ligue… ». À l’écoute de la question au sujet de son contre sur Miles Bridges après la victoire des Mavs sur les Hornets lundi soir, Kristaps Porzingis n’a pas pu s’empêcher de pousser un gros ouf de soulagement.

Après un ballon cafouillé par Tim Hardaway Jr. et récupéré par PJ Washington, Miles Bridges est ainsi arrivé lancé sur Kristaps Porzingis, prêt à écrabouiller le Letton comme il l’a notamment fait la saison dernière avec Clint Capela, par exemple. Sauf que cette fois, le « serial dunker » des Hornets a été fauché en plein vol. Même s’il s’en est tiré avec un beau contre, KP sait qu’il n’est pas passé loin du poster.

« Pendant une demi-seconde, je me suis retrouvé en l’air en me disant que ça pourrait vraiment mal tourner. Mais bon, j’étais déjà en l’air. J’ai juste vu que j’avais sauté au bon moment. Si j’avais été en retard, ça aurait probablement été le dunk de l’année, parce que je l’aurais porté en l’air. Mais j’ai pu sauter un poil avant lui et j’ai pu l’attraper » a-t-il notamment déclaré.

Un risque à prendre

Même si l’issue avait été négative, Kristaps Porzingis a insisté sur la nécessité de monter au contre. S’il est élevé, c’est un risque à prendre quand on veut être un protecteur du cercle.

« Si tu es à l’heure, il faut sauter. En tant que contreur, tu sais que parfois tu vas te faire dunker dessus. Mais il faut sauter à chaque fois si tu es dans le bon timing. C’est ce que j’ai fait, et je suis sorti de tout ça avec le contre, et un peu de chance » a-t-il ajouté. « Quand tu es un contreur, tu ne vas rien laisser de facile à l’adversaire. Je suis là pour une raison, protéger le cercle. Parfois tu te fais dunker dessus. C’est comme ça, tu vas te retrouver dans les highlights mais ça ne peut pas t’empêcher de le retenter dès que l’occasion se représente ».

En l’absence de Luka Doncic, les Mavs ont réussi à se mettre dans le bain par la défense. Dans le sillage de KP, Dallas a réalisé l’une de ses meilleures prestations de la saison tant en attaque qu’en défense.

Dans le Top 3 des meilleurs contreurs de NBA ?

Comme souvent, la défense a permis de nourrir l’attaque, et comme par hasard, Dallas a fait preuve d’une grosse adresse de loin, son souci du moment, avec un joli 19/41, à 46.3% de réussite.

« Quand il joue avec cette énergie, il est probablement dans le Top 3 des meilleurs contreurs de la ligue », a estimé Dorian Finney-Smith. « Quand il bouge comme ça a été le cas sur ce match, il peut contester chaque tir. Même s’il ne réussit pas à les contrer, il force clairement à changer la trajectoire des tirs adverses. Ou quand un joueur arrive dans la raquette, il n’essaie même pas de prendre le tir, ou alors il se fait piéger une fois en l’air, parce qu’il est tellement long (…). Ça fait toujours du bien de savoir que tu as des coéquipiers derrière toi pour te parler. Ça peut de tonner ce petit plus d’agressivité ».

Kristaps Porzingis a pour sa part rappelé que la défense était un travail d’équipe, et qu’il ne peut briller sans une défense compacte et impliquée à tous les niveaux.

« C’est un ensemble et ça commence avec nos arrières. Quand ils rentrent dans leurs adversaires, et compliquent leurs tâches sur les drives, ça me donne aussi un peu plus de temps pour aller au contre. Sur un drive où le joueur est seul, parfois c’est plus compliqué d’y arriver. Et sur ce match, tout le monde a fait un super job en défense ».