Le retour de la Nike Little Posite One

Dérivée de la « Foamposite » popularisée par Penny Hardaway dans les années 90, la « Little Posite One » est de retour avec un coloris baptisé « Black Multi ».

Le modèle est doté d’une tige en « Black Foam » complétée par une superposition en cuir jaune pâle sur le haut de la chaussure et du bleu clair sur le col et les contours de la languette notamment. On note aussi une semelle extérieure en caoutchouc vert pâle. On retrouve enfin le logo de Penny Hardaway sur le talon en bleu et noir sur fond jaune pâle.

La paire est attendue pour 2022 à 180 dollars.

(Via NiceKicks)

