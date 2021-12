Talen Horton-Tucker à l’isolement, les Lakers annulent leur entraînement

Globalement épargnés par le Covid-19 depuis le début de saison, et même depuis la saison dernière, en dehors du faux positif de LeBron James, les Lakers perdent Talen Horton-Tucker, désormais coincé dans le protocole sanitaire de la ligue.

Par mesure de précaution, la franchise californienne a même décidé d’annuler son entraînement, prévu aujourd’hui. Probablement pour effectuer une vague de tests dans son effectif, déjà affaibli par les absences d’Anthony Davis depuis deux matchs, ainsi que par celles de Trevor Ariza et Kendrick Nunn depuis l’entame de la campagne.

Après Brooklyn, un peu plus tôt dans l’après-midi, c’est donc un autre prétendant au titre qui se retrouve sous la menace du Covid-19. Alors que Chicago, Charlotte, Denver, Indiana, Memphis, Miami, New York, Milwaukee, Toronto ou encore Washington n’ont pas été épargnés, non plus, par les contaminations récemment.