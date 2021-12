Covid-19 : Brooklyn perd cinq joueurs d’un coup !

Après les Bulls, les Nets vont-ils eux aussi se retrouver en difficulté pour inscrire au moins huit joueurs sur la feuille de match ? En tout cas, la franchise de Brooklyn vient d’être frappée de plein fouet.

Dans un premier temps, seul Paul Millsap avait été placé à l’isolement. Mais on vient d’apprendre que quatre coéquipiers vont désormais le rejoindre : LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Jevon Carter et James Johnson !

Ça fait donc cinq joueurs bloqués par le protocole sanitaire de la ligue, qui s’ajoutent aux deux absents que sont Joe Harris et Kyrie Irving. Le calcul est simple : Steve Nash n’a donc plus que dix joueurs disponibles pour la rencontre face à Toronto ce mardi soir et pour les prochains jours…

La franchise aura tout de même trois « hardship exemptions » à utiliser pour recruter des remplaçants au pied levé.