Les Hornets impatients de retrouver LaMelo Ball

Si les Bulls n’existaient pas, les Hornets pourraient revendiquer le titre d’équipe la plus malheureuse (avec Brooklyn désormais) avec le Covid-19. Charlotte a en effet perdu quatre joueurs, dont trois titulaires (LaMelo Ball, Terry Rozier et Mason Plumlee), d’un seul coup.

De quoi plomber les ambitions de l’équipe pendant plusieurs jours et matches. Mais les joueurs de James Borrego ont finalement plutôt bien résisté. Si on met de côté la lourde défaite (-24) contre les Mavericks de lundi soir, les Hornets ont gagné deux matches et perdu de peu, deux fois, contre les Sixers.

« C’est significatif de jouer sans ses extérieurs », concède le coach au Charlotte Observer, alors que Terry Rozier était de retour contre Dallas. « Il y a beaucoup de mouvements dans notre groupe en ce moment : Rozier est de retour, Kelly Oubre Jr. retourne sur le banc, Cody Martin est titulaire. Et ça va continuer le prochain match contre San Antonio. Les rotations vont encore évoluer puisqu’on va avoir plus de joueurs. »

Cela fait dix jours que les quatre joueurs ont été placés à l’isolement et LaMelo Ball vient tout juste de sortir, ce mardi annonce la franchise, du protocole sanitaire de la ligue et va rejoindre l’équipe de G-League pour retrouver des jambes. Une excellente nouvelle donc pour l’entraîneur.

« C’est très important pour nous, car il arrive à créer des points faciles », explique James Borrego. « Il génère des points en transitions ou sur demi-terrain. Il nous a manqué, c’est évident. Tant qu’il n’est pas là, on doit répondre collectivement. »

C’est surtout la défense qui a souffert sans Ball, Rozier et Mason Plumlee. Les Hornets sont la pire de la ligue et ils ont encaissé au moins 120 points quatre fois en cinq matches…

« Il nous a clairement manqué », poursuit Kelly Oubre Jr, en parlant du frère de Lonzo. « Mais c’est à nous de jouer de la bonne façon. On doit ralentir un peu, être concentré et suivre les consignes. On a beaucoup de jeunes joueurs qui apprennent à évoluer dans la ligue. Donc ce n’est pas facile. »

Retours possibles de LaMelo Ball, Mason Plumlee et Jalen McDaniels, mercredi soir à San Antonio ou bien vendredi à Portland.