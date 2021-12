Une nouvelle LeBron 19 au pied du sapin ?

C’est la rumeur qui court autour du nouveau coloris dévoilé pour la LeBron 19. Celui-ci devrait en effet être porté par LeBron James à l’occasion du « Christmas Game » des Lakers le 25 décembre prochain, face aux Nets.

Le modèle dispose en tout cas de quelques clins d’oeil à Noël, principalement sur les logos rouges du « Swoosh » et du « Dunkman », enguirlandés pour l’occasion sur l’empeigne et le talon. La tige est entièrement bleu ciel, l’ensemble étant assorti de touches de rose et de jaune, sur les contours de la languette et du col notamment, ainsi que sur la semelle extérieure. La semelle intermédiaire apparaît pour sa part en noir moucheté de blanc.

Si LeBron James pourrait porter cette LeBron 19 à Noël, aucune info n’a encore filtré sur la date de sa mise sur le marché. Pour le prix, en revanche, il devrait avoisiner les 200 dollars.

(Via KicksOnFire)

