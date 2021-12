Joueurs de la semaine : le grand retour de LeBron James

Comme chaque lundi, la NBA a annoncé ses « Players of the Week ». À l’Est, c’est Domantas Sabonis qui a été choisi, pour la deuxième fois de sa carrière, avec 25.0 points et 10.3 rebonds de moyenne, à 75% de réussite au tir.

Le fils d’Arvydas monte en puissance, et ses Pacers ont surtout remporté leurs trois matchs de la semaine.

À l’Ouest, c’est le grand retour de LeBron James. C’est le 65e fois (!) que le « King » est couronné ainsi par la ligue, Kobe Bryant étant deuxième de ce classement avec 33 trophées de la semaine. Le joueur des Lakers a ainsi bouclé la semaine avec 28.3 points, 8.0 passes et 7.5 rebonds de moyenne, ainsi que trois victoires en quatre rencontres.

Surtout, à bientôt 37 ans, c’est la première fois qu’il reçoit cette récompense depuis mars 2020…