Pour être efficace, Isaac Okoro doit lâcher les chevaux

Collin Sexton absent jusqu’à la fin de saison, les Cavaliers ont besoin de trouver des points partout où cela est possible. Parmi les joueurs qui peuvent apporter des précieux points, il y a Isaac Okoro dont le potentiel offensif reste à exploiter depuis son arrivée dans la ligue.

L’arrière/ailier est en effet peu dangereux sur jeu placé, quand les défenses sont en place. Shooteur peu fiable mais athlète de haut niveau, il est davantage utile et tranchant quand il peut courir avec ses coéquipiers.

« Les transitions, c’est là que je m’épanouis le plus », assure-t-il à The Athletic. « Quand on me passe la balle vers l’avant et que je peux aller au panier. C’est ce que je fais le mieux. J’essaie de revenir à ça, à attaquer le panier et ne pas chercher des shoots extérieurs. J’étais hésitant ces derniers matches et maintenant je suis plus agressif et j’essaie d’aller au cercle et d’obtenir des coups de sifflet. »

« C’est un monstre en transition »

Les deux derniers matches, les meilleurs de sa saison (16 points à Minnesota puis 20 contre Sacramento), confirment cette tendance puisque Isaac Okoro a donc tourné à 18 points de moyenne à 73 % de réussite au shoot ! Il a pu accélérer et conclure près du cercle en transition, pour une efficacité maximale.

« C’est son meilleur visage. Dès qu’il peut jouer la transition et aller au cercle, c’est panier ou faute », constate Evan Mobley. « C’est un monstre en transition », ajoute Kevin Love. « Si on peut le servir dans des situations où on est dans le bonus, ou dans des deux-contre-un ou trois-contre-deux, ce sera énorme pour nous. »

Pour cela, les Cavaliers doivent défendre fort et voler des ballons. Car sans ça, Isaac Okoro peine sur demi-terrain et devient clairement inoffensif. De plus, quand il peut lâcher les chevaux, non seulement il apporte davantage, mais sa confiance augmente également dans la foulée.

La preuve : il tournait à seulement 21% de réussite à 3-pts depuis le début de saison et dans les deux derniers matches, il est à 50% (3/6) derrière l’arc.

« C’est le Isaac qu’il a besoin d’être », remarque J.B. Bickerstaff, qui a récemment relancé son joueur en lui parlant. « Il a besoin de cette mentalité de chiens (le leitmotiv des Cavaliers cette saison). C’est comme ça qu’il doit transformer ses efforts et son énergie en défense. Les joueurs le cherchent et il doit continuer de jouer avec cette confiance. Il doit prendre les shoots qui sont disponibles pour lui. Il doit mettre la pression sur le rebond offensif, sur son défenseur. »