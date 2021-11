Les Cavaliers aboient, et la caravane passe…

Ce n’est pas forcément la classe incarnée, mais c’est un cri de guerre comme un autre. Cette saison, pour se motiver avant les matches, pendant les entraînements ou pour célébrer une victoire, les Cavaliers aboient.

« C’est notre truc, c’est à nous », confirme Isaac Okoro. « On le fait depuis le début de saison. Le coach parlait de gagner des combats de chiens, et c’est ce qu’on fait. On doit avoir cette mentalité, on doit être des chiens. »

Les Cavaliers rebondissent évidemment sur le jeu de mots « underdogs » (qu’on peut traduire par « outsiders », et qui comprend « dogs », chiens en anglais) pour se mettre à aboyer, J.B. Bickerstaff y compris.

« Notre mentalité, c’est de chercher le respect des autres », affirme l’entraîneur. « On est des chiens de la casse », avance même Jarrett Allen. « Si on regarde notre banc, on est ensemble. On veut se battre tous ensemble. »

« Maintenant, quand on arrive à la salle, on peut entendre le public aboyer également »

L’origine de cette nouvelle tradition reste floue. Certains Cavaliers avancent la première victoire contre Atlanta, quand d’autres évoquent le moment de tension entre Ricky Rubio et Facundo Campazzo, à Denver. Une chose est certaine : c’est une idée de Lamar Stevens.

« C’était sur le ton de l’humour, mais on l’a pris sérieusement, avec fierté », explique-t-il. « C’est une mentalité de chien et on a accepté ça. On se rappelle ça avant les matches, pour ne pas oublier et se motiver. C’est une approche qu’on a au quotidien. Les équipes ne veulent pas affronter une telle énergie chaque soir. On veut qu’elles ressentent ça. Tout le monde adhère à ça et cela va nous porter toute la saison. »

La franchise aboie désormais et les fans suivent le mouvement, transformant la Rocket Mortgage Arena en chenil.

« Maintenant, quand on arrive à la salle, on peut entendre le public aboyer également », s’amuse Isaac Okoro. « On aime avoir cette mentalité d’outsiders. La saison passée, quand les équipes venaient ici, elles se disaient qu’à Cleveland, ce serait une victoire facile. Cette année, on rend les choses plus dures. »